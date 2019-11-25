Раимбека Матраимова, возможно, пригласят на допрос в ГКНБ

Экс-замначальника ГТС КР Раимбек Матраимов, возможно, будет приглашен на доследственные мероприятия для установления доводов, озвученных в журналистском расследовании. Об этом сегодня, 25 ноября, на пресс-конференции о предстоящем госвизите президента Казахстана в Кыргызстан заявил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что следствием занимается специально созданная межведомственная оперативная группа под руководством главы следственной службы ГКНБ.

- Она будет вести работу по всем доводам, озвученным в расследовании. В том числе по заявлению Айеркена Саймаити о покушении на его жизнь на территории Кыргызстана уже ведутся работы. Думаю, что для проведения доследственных мероприятий будут приглашены все лица, фигурирующие в материалах дела, - сказал Сагынбаев.

Отвечая на вопрос журналистов о местонахождении Раимбека Матраимова, он сообщил, что тот не находится в официальном розыске. Потому его передвижения не отслеживаются.

- Насколько я осведомлен, Раимбек Матраимов находится на территории Кыргызстана, - заметил секретарь Совбеза КР.

Дамир Сагынбаев также сообщил, что вопросы коррупции в таможне будут рассмотрены на очередном заседании Совета безопасности. К слову, подготовка к нему уже началась.

В свою очередь, завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков сообщил журналистам, что межведомственная рабочая группа, проверяющая деятельность экс-генерального консула Кыргызстана в Турецкой Республике Эркина Сопокова, вернулась в Бишкек.

По итогу поездки, сказал он, рабочая группа предоставит отчет президенту страны.