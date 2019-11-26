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В отношении главы ГУГССО Таланта Исаева возбудили уголовное дело

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- Оксана Гут
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В Госкомитете национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУГССО Талантбека Исаева. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ГКНБ.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностным положением".

Пока не известно по какому делу в отношении начальника ГУГССО возбуждено уголовное дело. Предположительно, по данным СМИ, речь о деятельности Талантбека Исаева на посту вице-президента ЗАО "Манас Менеджмент".

Отметим, начальник ГУГССО Талантбек Исаев является родным братом депутата Канатбека Исаева.


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URL: https://www.vb.kg/383564
Теги:
ГКНБ, МВД, Талантбек Исаев, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", уголовное дело
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