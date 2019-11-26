В отношении главы ГУГССО Таланта Исаева возбудили уголовное дело

В Госкомитете национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУГССО Талантбека Исаева. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ГКНБ.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностным положением".

Пока не известно по какому делу в отношении начальника ГУГССО возбуждено уголовное дело. Предположительно, по данным СМИ, речь о деятельности Талантбека Исаева на посту вице-президента ЗАО "Манас Менеджмент".

Отметим, начальник ГУГССО Талантбек Исаев является родным братом депутата Канатбека Исаева.