ГУВД Бишкека: По выступлению Гавришева начата служебная проверка

В ГУВД отреагировали на вчерашнее выступление жителя Бишкека Виктора Гавришева, который накануне заявил в своем видеоообращении, что в отношении его сына незаконно завели уголовное дело.

Так в ведомстве пояснили, что с 2012 года по февраль месяц 2013 года гражданин КР Е. Гавришев и не установленные следствием лица, вступив в предварительный преступный сговор с должностными лицами Таможенной службы КР и с работниками ОсОО "Муза ДЧЛ" и пользуясь услугами международной грузовой компании "DHL", незаконно и без получения разрешения государственного агентства связи на ввоз спутниковых телефонов и без произведения установленных таможенных выплат через таможенный пост "Муза", завезли на территорию Кыргызской Республики спутниковые телефоны в общей сложности 810 штук на сумму 808932 долларов США.

"При ввозе указанных спутниковых телефонов не были произведены таможенные выплаты на общую сумму в размере 20 245 909 сом, в результате чего интересам государства причинен особо крупный ущерб.

11 ноября 2013 года Генеральной прокуратурой КР было возбуждено уголовное дело по статье 304 (Злоупотребление служебным положением) (старая редакция) УК КР, с дальнейшим поручением, для организации расследования в Главное Следственное управление МВД КР.

7 июля 2014 года по данному факту по обвинению А.Д., Д.И., К.Т. и Б.М. в совершении преступления предусмотренного по статье 304 (Злоупотребление служебным положением), по статье 350 (Подделка документов) и по статье 204 (Контрабанда) (старая редакция) УК КРнаправлено в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинительного заключения и направить по подсудности.

7 Июля 2014 года года было принято решение о выделении из уголовного дела отдельные материалы в отношении Е. Гавришева который находился в розыске.

По данному факту по обвинению А.Д., Д.И., К.Т. и Б.М. 5 марта 2019 года судьей Первомайского районного суда г. Бишкек вынесено постановление о возврате данного уголовного дела в Генеральную прокуратуру КР для восполнения пробелов следствия.

18 июня 2019 года решением Верховного суда КР уголовное дело было направлено для восполнения пробелов следствия в Следственную службу МВД КР.

16 августа 2019 года прокуратурой г. Бишкек уголовное дело по обвинению А.Д., Д.И., К.Т., Б.М. и Гавришева Е.В в совершении преступления предусмотренного по статье 304 (Злоупотребление служебным положением), по статье 350 (Подделка документов) и по статье 204 (Контрабанда) (старая редакция) УК КР было направлено в Следственную службу ГУВД г.Бишкек для организации дальнейшего расследования, где находится в настоящее время в производстве.

Указанное уголовное дело прошло практически все надзорные инстанции прокуратуры и судов, однако нарушений законности со стороны следователей, указанных в видеообращении Гавришева Е.В. установлено не было. Вместе с этим, в целях полноты проверки доводов Гавришева Е.В. в настоящее время по изложенным им фактам начата служебная проверка со стороны СВР МВД КР, о результатах которой будет сообщено дополнительно", - говорится в пресс-релизе ГУВД Бишкека.