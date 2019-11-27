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Карамушкина заявила об импичменте президенту, ее никто не поддержал

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- Оксана Гут
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Сегодня, 27 ноября, на заседании Жогорку Кенеша депутаты обозначали два особо острых вопроса – расследование СМИ о выводе 700 млн сомов из Кыргызстана и итоги комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат Ирина Карамушкина предложила включить в повестку дня отчет Генеральной прокуратуры "по транснациональной группировке по выводу и отмыванию денег из Кыргызстана", по убийству бизнесмена Айеркена Саимаити, а также заслушать правоохранительные органы по работе с озвученными в СМИ фактами коррупции на таможне.

- Международные расследования журналистов говорят о том, что у нас контрабанда на таможне. А наши госорганы говорят, что все хорошо – ОПГ нет, контрабанды нет, наркотрафика нет. Почему власть замалчивает факты?! Мы должны заслушать Генпрокуратуру и глав спецслужб. А после ставить вопрос об объявлении импичмента президенту, - заявила социал-демократка.

Большинство нардепов поддержали коллегу по части приглашения в Жогорку Кенеш Генпрокурора и глав правоохранительных органов, но однозначно раскритиковали Карамушкину за призыв объявить главе государства импичмент. Заявив, что с этим вопросом она опоздала на несколько лет, мол предлагать такое надо было в бытность президентом Алмазбека Атамбаева.

В итоге небольшой дискуссии обсудить наболевшие вопросы было решено после проведения саммита ОДКБ. Во-первых, как считает депутат Жыргалбек Турускулов, потому что, "когда в стране проходит такое мероприятие, мы должны показывать только свои лучшие стороны". Во-вторых, торага Дастан Джумабеков выразил опасения, что на обсуждениях по уважительной причине будут отсутствовать члены правительства, к которым не мало вопросов.

При этом Джумабеков отметил, что парламент работает по озвученным вопросам. Он напомнил о создании депутатской комиссии по изучению обстоятельств убийства Айеркена Саймаити – главного информатора СМИ о контрабанде на таможне. Также торага сообщил, что в профильный комитет поступило решение межведомственной комиссии по событиям 7-8 августа в Кой-Таше.

- Как комитет рассмотрит заключение специальной комиссии, этот вопрос будет вынесен на палату, - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/383580
Теги:
Ирина Карамушкина, Дастанбек Джумабеков, контрабанда, Кыргызстан, импичмент, Жогорку Кенеш, таможня, Айеркен Саймаити, ОДКБ
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Комментарии
Менталист
27.11.2019, 12:34

Её никто и не поддержит,даже балконские

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Ширин
27.11.2019, 12:44

конечно никто не поддержит потому что она слепая, она ничего не видела и не слышала в атамбаевские времена ни коррупцию, ни клановость, ни захватывание раисой земли, дома и деньги писательские итд. а ведь такие факты были и не мало

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Тамирис
27.11.2019, 15:04

Как раз Балконские и поддержат, а чимкирики пусть молчат.

Менталист

Её никто и не поддержит,даже балконские

0
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