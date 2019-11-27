Кыргызстанцы поучаствуют в международном семейном спортфестивале в РФ

Третий Фестиваль спорта среди семейных команд государств СНГ "Спортивная семья" пройдет в Перми с 29 ноября по 3 декабря. В нем, как сообщили в оргкомитете, примут участие семейные команды в составе сборных из 9 стран: Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

Организаторами Фестиваля выступают Министерство спорта Российской Федерации, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта" и Министерство физической культуры и спорта Пермского края, при поддержке правительства этого региона.

Соревнования пройдут в три этапа. Первый – эстафета "Тропа лидеров"- предусматривает преодоление надувной полосы препятствий, второй – выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", третий - состязания по плаванию.

В рамках деловой программы запланирован круглый стол, в котором примет участие руководитель федерального проекта "Детский спорт" депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Впервые Фестиваль семейного спорта среди государств СНГ прошел в 2017 году в городе Химки Московской области и был приурочен к решению Совета глав стран Содружества об объявлении 2017 года Годом семьи. В 2018-м – также в Подмосковье, в городах Химки и Долгопрудный. Такие состязания организуются, как заявлено, с целью укрепить межнациональные отношения, привлечь подростков и их родителей к занятиям спортом и здоровому образу жизни.