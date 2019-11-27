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Юные кыргызстанцы стали призерами Дельфийских игр СНГ

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- Евгений Денисенко
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Лучших молодых артистов из стран СНГ назвали в Подмосковье, где подвели итоги XIV молодежных Дельфийских игр Содружества. Они, по информации оргкомитета, собрали творческую молодежь в возрасте от 10 до 25 лет, около 500 представителей 10 стран (включая Кыргызстан).

В программе нынешних творческих состязаний, которые были посвящены 20-й годовщине возрожденных Дельфийских игр, участники соперничали в шести номинациях (фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация). Также прошли международная конференция, были реализованы спецпроекты "Мы помним…", "Театр", "Год литературы в странах СНГ". На сцене подмосковного Vegas City Hall 25 ноября состоялись торжественное закрытие Игр и гала-концерт.

Всех участников поприветствовали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, глава Московской области Андрей Воробьев и руководитель Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин. А ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе зачитал приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Конкурс прошел в новом формате - теперь он очень напоминает Олимпиаду. Мы впервые проводим Игры в формате Дельфийского чемпионата. Ввели кубковую систему, что позволяет быстро проводить соревнования. Объем произведений, которые участники должны подготовить, резко увеличился - в два-три раза", -отметил Владимир Понявин.

В "Открытой номинации", в подгруппе "Танец" третье место с хореографическим коллективом "Россия" поделил народный образцовый ансамбль танца "Шаттык" из Кыргызстана.

Дельфийские игры зародились в Древней Греции в шестом веке до нашей эры, позже были запрещены вместе с Олимпийскими. В современном формате возродились в 1999 году. Сейчас в них вовлечены представители 115 стран.Юбилейные Пятнадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ состоятся в апреле 2020 года в Омской области.


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URL: https://www.vb.kg/383601
Теги:
конкурс, музыка, Россия, СНГ, Москва, Кыргызстан
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