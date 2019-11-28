Мраморная невеста скифских кровей

Скифская "Невеста" Тамилы Маматовой станет одним из украшений аллеи скульптуры парка "Сосновая роща" в Крыму. Молодая кыргызская художница сейчас трудится над своим очередным детищем на месте. Корреспондентам "ВБ" удалось связаться с ней и узнать все подробности.

"Вечерка" уже знакомила читателей с этой талантливой девушкой, рассказывала о ее успехах. Тем, кто не знает единственного на сегодняшний день в Кыргызстане работающего скульптора–женщину, напомним несколько фактов из ее биографии.

Тамила - уроженка села Келте Джалал–Абадской области. Стать скульптором она твердо решила еще в детстве. Поступила в Ошский госуниверситет, но соответствующего отделения там не было, а перспектива работы в школе простым учителем ее не прельщала. Через год Тамила забрала документы и приехала в Бишкек - поступать в Национальную академию художеств. На машине в коробках привезла свои глиняные скульптуры и альбомы с рисунками. Тамилу приняли. Более того, она была единственной девушкой в группе. А потом, получив диплом, сама, без блата и квот, Маматова поступила в знаменитую Академию художеств имени Репина в Санкт–Петербурге.

В самом начале лета Тамила принимала участие в I Международном симпозиуме каменных скульптур "Культура. Код. Камень". Событие проходило в самом большом этнографическом парке–музее России "Этномир" в Подмосковье. Творения участников симпозиума, созданные во время его работы, заняли свои места в музее парковой скульптуры "Этномира" под открытым небом. Теперь гости этого туристического комплекса могут видеть и каменное произведение Тамилы "Каныкей - жена Манаса".

Тамила говорила, что очень любит учиться и путешествовать. А еще она большой трудоголик. Поэтому еще летом, увидев объявление, что оргкомитет международного скульптурного симпозиума "Классическая скульптура "Легенды Крыма" принимает заявки от потенциальных участников, решила отправить и свою.

- Заявку я отправила в предпоследний день, - рассказала Тамила. - Если честно, думала, что не пройду конкурс. Слишком уж высокими мне казались требования. Но через месяц пришел ответ. Моей работой - скульптурой под названием "Невеста", чей эскиз я сделала еще в 2015–м, - заинтересовались. Еще в прошлом году, когда я оканчивала учебу, у меня возникло желание побывать в Крыму. И вот - мечты сбываются!

Участниками скульптурного симпозиума стали мастера, профессионалы своего дела из России, Грузии, Испании, Италии, Турции, Украины и Кыргызстана. На создание работ в жанре современной парковой скульптуры им отвели больше месяца. Живут и работают художники на территории санатория "Сосновая роща". Это место имеет долгую и богатую историю.

Санаторий расположен в необыкновенно красивом уголке Ялты. Его история началась в XIX веке. В 1824–м здесь построила виллу великая княгиня София Мещерская. Затем ее купил великий князь Михаил Романов. А в 1902 году великий князь Александр Романов заложил здесь парк "Чаир", на территории которого сегодня и расположена "Сосновая роща".

Здесь многолюдно в любое время года. И в данный момент ее гости могут наблюдать, как проходит процесс создания фигур, коим суждено украсить будущую аллею скульптуры.

Тем для воплощения мастерам предложили несколько. За последние три тысячи лет полуостров Крым населяли разные народы. Были периоды тавров, греков, скифов, римлян, монголов, османов. Организаторы симпозиума выделили еще и большой Екатерининский период. Сделать авторский проект в классическом стиле на одну из перечисленных тем и предстоит скульпторам из разных стран.

- Моя скульптура будет размером один метр пятьдесят пять сантиметров, - пояснила Тамила. - Это сидящая скифская женщина с пиалой кумыса в руках. Я тружусь здесь уже четыре недели. Работать с мрамором, конечно, значительно тяжелее, чем с травертином (известняком), но инструменты я использую те же. Хочется достичь максимального реализма.