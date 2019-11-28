В Ленинградской области двух кыргызстанцев заподозрили в обкрадывании дач

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли серию краж из домов и хозяйственных построек. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны двое трудовых мигрантов, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Оба, как установлено, - 24-летние граждане Кыргызстана, временно безработные. Они действовали в поселениях Выборгского и Приозерского районов. Молодые люди забирались в дачные дома, сараи и бани, взламывая окна и входные двери, повреждая стеклопакеты, срывая замки.

Все преступления были совершены в сентябре-ноябре текущего года. Обоим инкриминируется причастность к совершению 23 краж. Общий ущерб, нанесенный подельниками, оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража" УК РФ. Подозреваемым уже предъявили обвинение, они заключены под стражу. Похищенное имущество частично изъято, проинформировали в региональном правоохранительном ведомстве.