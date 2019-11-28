Больная тема: как навести порядок на городских парковках?

Недавно делегация столичной мэрии побывала в Москве, где, в частности, ознакомилась с работой учреждения, занимающегося организацией парковок. Опыт Белокаменной, как рассказали участники поездки, во многом будет полезен и Бишкеку, потому его продолжат изучать. А чьи еще идеи можно взять на вооружение нашему городу и так ли они разнятся между собой?

- Все крупные города мира столкнулись с перегруженностью городских улиц автомобильным транспортом, - говорят делегаты, побывавшие в Москве. – Это выражается в нехватке парковочных мест и, как следствие, в снижении пропускной способности дорог. У нас так вообще едва ли не половина проезжей части превратилась в стоянку. Поэтому мы изучаем все методики решения проблемы. К сожалению, какого-то стопроцентно эффективного лекарства нет. Ни в одном городе, даже самом богатом, развитие инфраструктуры не успевает за численностью транспортных средств. Как бы ни расширялись дороги, этого все равно не достаточно. Поэтому власти мегаполисов стараются всеми доступными средствами ограничить въезд в них частных автомобилей. Это делается за счет дорогой парковки и даже платного въезда в центральные части городов.

В мэрии подчеркнули, что для Бишкека главное навести порядок в том, что уже есть. То есть правильно организовать парковку на уже имеющихся территориях вдоль городских улиц. Именно в этом плане опыт Москвы и показателен.

- Будем и дальше тесно сотрудничать с российскими специалистами, чтобы выработать решение, которое подойдет именно нашему городу, - отметили в столичном муниципалитете.

"Вечерка" уже писала, что учреждение "Московский паркинг", которое посетили бишкекские чиновники, сосредоточено как раз на правильной организации парковочных мест там, где они уже существуют, а не на строительстве новых площадок или многоярусных гаражей. И, надо признать, добились определенных успехов, так как раньше Белокаменная также как и Бишкек, парковалась как попало, в несколько рядов. Конечно, полностью проблема не решилась и сейчас. Так как менталитет у нас схож, и наглецов, плюющих на ПДД, там еще больше. Но все же стало заметно лучше.

Однако наши активисты от автомобильного сообщества призывают отказаться от идеи использования в качестве стоянок обочин дорог. Мол, надо строить многоярусные парковки. Причем упор делать на механизированные устройства с подъемниками, которые занимают меньше места, чем бетонные сооружения, но не уступают по вместимости.

Но давайте смотреть правде в глаза. Денег на такие вещи у государства нет, а частные инвесторы предпочитают вкладываться в другие сферы. Да и потом, порядок вдоль улиц все равно надо наводить. И если там есть место для парковок, то почему его не использовать? Ведь даже такие развитые страны как Германия и США не отказались от придорожных стоянок. Мало того, они зарабатывают на них огромные деньги, попутно стимулируя людей меньше пользоваться личным транспортом в мегаполисах.

Москва разделена на зоны, стоимость парковки в которых заметно отличается в зависимости от близости к центру. Самая дешевая стоянка стоит 40 рублей в час, самая дорогая, возле Кремля – 380.

Аналогичным образом происходит разделение и в немецких городах. Начнем с того, что бесплатных площадок в центральных частях мегаполисов там практически нет. Единственное исключение могут составлять немногочисленные места для водителей-инвалидов. Все остальные платят большие деньги, чтобы поставить машину. В среднем 2-3 евро за каждый час. Причем в подземных паркингах платить нужно сразу за день, а не по часам. В этом случае сумма варьируется от 20 до 25 евро. И даже не смотря на это, время пребывания на многих уличных стоянках строго лимитировано.

В Соединенных Штатах еще сложнее и дороже. На многих платных стоянках вдоль дорог действует ограничение в два часа. Поэтому водители, приехавшие в центр на работу, вынуждены использовать многоярусные парковки. Платить за них по часам дорого, поэтому многие берут месячный абонемент, который в зависимости от города и района варьируется от 200 до 600 долларов.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе стоянок на улице мало, да и теми нужно уметь правильно пользоваться. Если вдоль проезжей части бордюр выкрашен в красный цвет, то остановка и стоянка запрещены. Если в синий – паркинг разрешен только для инвалидов с соответствующим знаком на машине. Белый цвет позволяет сделать краткосрочную остановку, чтобы посадить или высадить пассажиров. Желтый разрешает погрузку и выгрузку товаров. Возле зеленого можно ненадолго бросить авто, но не более чем на полчаса. Полноценно парковаться можно рядом с неокрашенным бордюром. А вот когда и на какое время, расскажут установленные рядом знаки.

За нарушение правил парковки в обеих странах предусмотрены очень высокие штрафы. Например, в Германии за просроченную на 30 минут стоянку автомобилист заплатит 10 евро, свыше 3 часов – 30 евро. Парковка во втором ряду потянет на 20-35 евро. Если машина создает помехи для проезда спецтранспорта, штраф может вырасти до пары сотен евро. Также возможна эвакуация, которая прибавит расходов на 100-300 евро.

Но это цветочки по сравнению со Штатами. За просроченную стоянку здесь платят около 70 долларов, а за стоянку на автобусной полосе 300. Эвакуация обходится в 500-600 долларов. День простоя на штрафной стоянке стоит 100 долларов. Но самое страшное, что если владелец не явится за эвакуированной собственностью в течение отведенного времени, то транспортное средство выставят на аукцион. Вырученные деньги пойдут на оплату штрафов и услуг эвакуатора, а остальное вернут хозяину.

Правда, есть на западе такая интересная категория стоянок, где оставлять машины разрешается только жителям района, где они расположены. Остальные будут наказаны. Также европейские и американские автомобилисты часто пользуются площадками возле супермаркетов. Они бесплатны. Но в Германии пребывание на них ограничено двумя часами, а в Америке они предназначены исключительно для клиентов магазинов. Если оставить там авто и уйти по другим делам, кроме покупок, то его эвакуируют.

Иными словами, нет ничего плохого в том, что город зарабатывает на парковках. И Бишкек не должен упускать этой возможности. Другое дело, что с организаций, которые возьмут на себя эту ношу, должен быть строгий спрос за порядок на дорогах. Такой бардак как на улице Шопокова, особенно возле ЦУМа, просто не допустим. За это арендаторов парковки нужно привлечь к ответственности.

То есть, на первое место должна ставиться безопасность дорожного движения и правильная организация парковок, чтобы не усложнять проезд. А потом уже деньги, на которые мэрия могла бы покупать автобусы и троллейбусы и тем самым стимулировать горожан на отказ от личного транспорта. Да и на многоярусные гаражи средств бы осталось.

К слову, в США с общественным транспортом, не считая нескольких крупных городов, довольно напряженно. Но это не мешает властям назначать высокие цены за парковку в центре, чтобы меньше автомобилистов ехало туда на своих машинах.

Равняться на это нужно лишь с оговорками и поправками на местные реалии. Но в целом примеры очень показательные. Быть может, наши чиновники вынесут что-нибудь полезное из поездки в Москву и начнут, наконец, наводить порядок. Ибо творящийся бардак уже жутко надоел.