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Больная тема: как навести порядок на городских парковках?

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- Сергей Швец
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Недавно делегация столичной мэрии побывала в Москве, где, в частности, ознакомилась с работой учреждения, занимающегося организацией парковок. Опыт Белокаменной, как рассказали участники поездки, во многом будет полезен и Бишкеку, потому его продолжат изучать. А чьи еще идеи можно взять на вооружение нашему городу и так ли они разнятся между собой?

- Все крупные города мира столкнулись с перегруженностью городских улиц автомобильным транспортом, - говорят делегаты, побывавшие в Москве. – Это выражается в нехватке парковочных мест и, как следствие, в снижении пропускной способности дорог. У нас так вообще едва ли не половина проезжей части превратилась в стоянку. Поэтому мы изучаем все методики решения проблемы. К сожалению, какого-то стопроцентно эффективного лекарства нет. Ни в одном городе, даже самом богатом, развитие инфраструктуры не успевает за численностью транспортных средств. Как бы ни расширялись дороги, этого все равно не достаточно. Поэтому власти мегаполисов стараются всеми доступными средствами ограничить въезд в них частных автомобилей. Это делается за счет дорогой парковки и даже платного въезда в центральные части городов.

В мэрии подчеркнули, что для Бишкека главное навести порядок в том, что уже есть. То есть правильно организовать парковку на уже имеющихся территориях вдоль городских улиц. Именно в этом плане опыт Москвы и показателен.

- Будем и дальше тесно сотрудничать с российскими специалистами, чтобы выработать решение, которое подойдет именно нашему городу, - отметили в столичном муниципалитете.

"Вечерка" уже писала, что учреждение "Московский паркинг", которое посетили бишкекские чиновники, сосредоточено как раз на правильной организации парковочных мест там, где они уже существуют, а не на строительстве новых площадок или многоярусных гаражей. И, надо признать, добились определенных успехов, так как раньше Белокаменная также как и Бишкек, парковалась как попало, в несколько рядов. Конечно, полностью проблема не решилась и сейчас. Так как менталитет у нас схож, и наглецов, плюющих на ПДД, там еще больше. Но все же стало заметно лучше.

Однако наши активисты от автомобильного сообщества призывают отказаться от идеи использования в качестве стоянок обочин дорог. Мол, надо строить многоярусные парковки. Причем упор делать на механизированные устройства с подъемниками, которые занимают меньше места, чем бетонные сооружения, но не уступают по вместимости.

Но давайте смотреть правде в глаза. Денег на такие вещи у государства нет, а частные инвесторы предпочитают вкладываться в другие сферы. Да и потом, порядок вдоль улиц все равно надо наводить. И если там есть место для парковок, то почему его не использовать? Ведь даже такие развитые страны как Германия и США не отказались от придорожных стоянок. Мало того, они зарабатывают на них огромные деньги, попутно стимулируя людей меньше пользоваться личным транспортом в мегаполисах.

Москва разделена на зоны, стоимость парковки в которых заметно отличается в зависимости от близости к центру. Самая дешевая стоянка стоит 40 рублей в час, самая дорогая, возле Кремля – 380.

Аналогичным образом происходит разделение и в немецких городах. Начнем с того, что бесплатных площадок в центральных частях мегаполисов там практически нет. Единственное исключение могут составлять немногочисленные места для водителей-инвалидов. Все остальные платят большие деньги, чтобы поставить машину. В среднем 2-3 евро за каждый час. Причем в подземных паркингах платить нужно сразу за день, а не по часам. В этом случае сумма варьируется от 20 до 25 евро. И даже не смотря на это, время пребывания на многих уличных стоянках строго лимитировано.

В Соединенных Штатах еще сложнее и дороже. На многих платных стоянках вдоль дорог действует ограничение в два часа. Поэтому водители, приехавшие в центр на работу, вынуждены использовать многоярусные парковки. Платить за них по часам дорого, поэтому многие берут месячный абонемент, который в зависимости от города и района варьируется от 200 до 600 долларов.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе стоянок на улице мало, да и теми нужно уметь правильно пользоваться. Если вдоль проезжей части бордюр выкрашен в красный цвет, то остановка и стоянка запрещены. Если в синий – паркинг разрешен только для инвалидов с соответствующим знаком на машине. Белый цвет позволяет сделать краткосрочную остановку, чтобы посадить или высадить пассажиров. Желтый разрешает погрузку и выгрузку товаров. Возле зеленого можно ненадолго бросить авто, но не более чем на полчаса. Полноценно парковаться можно рядом с неокрашенным бордюром. А вот когда и на какое время, расскажут установленные рядом знаки.

За нарушение правил парковки в обеих странах предусмотрены очень высокие штрафы. Например, в Германии за просроченную на 30 минут стоянку автомобилист заплатит 10 евро, свыше 3 часов – 30 евро. Парковка во втором ряду потянет на 20-35 евро. Если машина создает помехи для проезда спецтранспорта, штраф может вырасти до пары сотен евро. Также возможна эвакуация, которая прибавит расходов на 100-300 евро.

Но это цветочки по сравнению со Штатами. За просроченную стоянку здесь платят около 70 долларов, а за стоянку на автобусной полосе 300. Эвакуация обходится в 500-600 долларов. День простоя на штрафной стоянке стоит 100 долларов. Но самое страшное, что если владелец не явится за эвакуированной собственностью в течение отведенного времени, то транспортное средство выставят на аукцион. Вырученные деньги пойдут на оплату штрафов и услуг эвакуатора, а остальное вернут хозяину.

Правда, есть на западе такая интересная категория стоянок, где оставлять машины разрешается только жителям района, где они расположены. Остальные будут наказаны. Также европейские и американские автомобилисты часто пользуются площадками возле супермаркетов. Они бесплатны. Но в Германии пребывание на них ограничено двумя часами, а в Америке они предназначены исключительно для клиентов магазинов. Если оставить там авто и уйти по другим делам, кроме покупок, то его эвакуируют.

Иными словами, нет ничего плохого в том, что город зарабатывает на парковках. И Бишкек не должен упускать этой возможности. Другое дело, что с организаций, которые возьмут на себя эту ношу, должен быть строгий спрос за порядок на дорогах. Такой бардак как на улице Шопокова, особенно возле ЦУМа, просто не допустим. За это арендаторов парковки нужно привлечь к ответственности.

То есть, на первое место должна ставиться безопасность дорожного движения и правильная организация парковок, чтобы не усложнять проезд. А потом уже деньги, на которые мэрия могла бы покупать автобусы и троллейбусы и тем самым стимулировать горожан на отказ от личного транспорта. Да и на многоярусные гаражи средств бы осталось.

К слову, в США с общественным транспортом, не считая нескольких крупных городов, довольно напряженно. Но это не мешает властям назначать высокие цены за парковку в центре, чтобы меньше автомобилистов ехало туда на своих машинах.

Равняться на это нужно лишь с оговорками и поправками на местные реалии. Но в целом примеры очень показательные. Быть может, наши чиновники вынесут что-нибудь полезное из поездки в Москву и начнут, наконец, наводить порядок. Ибо творящийся бардак уже жутко надоел.


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URL: https://www.vb.kg/383614
Теги:
Германия, парковка, Россия, США, Москва, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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Комментарии
Предложения Мэру Бшкка
28.11.2019, 12:41

Житель Бишкека, от Бутузика.

Эффективное лекарство от беспорядочной парковки на самом деле - есть!!! Только нужно хорошо посмотреть на место, и пошевелить мозгами. К примеру, на основных трассах и улицах столицы баком, параллельно дорожной полосе на обочине, или просто "вторым рядом", как это есть у Ошского рынка стоят различные автиомашины и Такси. Последние умудряются на каждый "клочок" пространства втиснуть свое авто и там стоять.

Но в целом, все это мешает дорожному движению и замедляет его.

Как все это обустроить так, чтобы автомашины все же были запаркованы, но задержки и заторов от них не возникало? Выходом к данной ситуации и проблемам является ряд следующих решений:

1) На основных и главных трассах (улицах) Бишкека, где "безостановочное" движение очень важно, нужно расчертить все обочины, которые есть там, под паковочные места только ПАРАЛЛЕЛЬНО дорожной полосе! А не методом "наискосок", под Бога за пазуху, "под мышкой у Аллаха и Пророка, которую любят самопальные "таксисты", под дурака", под 45 градусов, под 90 градусов относительно дороги, и т.д.!

К примеру, этими улицами для начала эксперимента могут быть 5-6 улиц в центре Бишкека в радиусе 2 км от площади Ала-Тоо, например.. Или те же отдельная улица (вся!) Киевская от Проспекта Мира до ул. Правды!!! Так ка там много авто и очень ТЕСНО всем!

Тем самым, и если так расчертить парковочные места по методу "только Папаллельно", то Мэрия этим самым "скажет" и укажет водителям, что только "расчерченный метод" - законен, а все остальные методы - незаконны, до свидания, ассалом алейкум, штраф! После чего Патрульные машины бороздят улицы и РАЗВЕШИВАЮТ на провинившиеся авто НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ свои Штрафные протоколы! А для чего тогда созданы эти Патрульные экипажи тогда?! Для этого тоже!....

Расчертив все потенциальные парковочные пространства в нужном очертании Мэрия тем самым, отрежит путь всем  "ИНЫМ" методам парковки! Всякое пустое и не "обозначенное" мес то - это источник нехаконных парковок и заторов!!! С такой логикойц нужно отбирать пространство у любителей парковаться, но ни  за что не отвечать!

Тогда они 2 копии (под копировальную черную бумагу, как это было при Союзе), они берут себе для мониторинга штрафа (1 - для ГАИ), а основную -Первую копию, - они прикрепляют под лобовую щетку на ветровом стекле! Зарубежный опыт такого метода давно себя оправдал, и работает очень эффективно! Хотя из-за новшества в Кыргызстане люди будут думать, что "можно выбросить копию" и сказать потом, что на лобовом стекле копии не было!.. Такие отговорки тоже учитываются. Поэтому, в копии предупреждают, что копия оставлена. А всякая утеря - под ттвественность водителя, так как он ОБЯЗАН за своей автомашиной следить, все время - независимо от того, отучился после парковки или нет! Пусть водитель ставит хоть сторожа, или родных у запаркованных автомашин, но тут парковка -это главное и что ему предоставлено. А не то, что "водители не обязаны следить за своим запаркованным авто после того, как они отлучились"! И так далее!.. Это хороший метод отбить охоту водителей оправдываться за "утери" копий штрафа на лобовом стекле. Типа, ветер унес. Аллах забрал в небо, улетучилось, оппозиция сошгла копию, и так далее.

Понятное дело, нужно придумать такие Талоны! Типа: как их делать, что там писать, какого размера они д. быть, и т.д.. Но в сети если зайти в любой полицейский сайт за рубежом, то можно легко это все увидеть и понять!!! А потом и у себя применить. Постепенно люди научатся, все войдет в норму, и станет самой обыкновенной обыденностью! Хотя всегда бывают незначительные издержки и время "болезни" нового метода для КР..

(Прим.:В редакцию авторы отправили документ-приложение  с отметкой к этой статье - пожалуйста, проверьте в Вечерке!..)

ПРи таком методе ВСЕ "лишние" автомашины ВНЕ расчерченных зон парковки, в том числе ТАКСИСТЫ, уже НЕ СМОГУТ  ставить свои автомашины или затиснуть их по пустым местам! Это все будет считаться незаконным, под штрафы! Опять же, Патрульные автомашины бороздят улицы, и на такие автомашины будут вешать штрафные талоны!

Иными словами, метод убивает  сразу 2 зайцев! Первое: расчищаются дороги. Все автомашины или стоят, или двигаются только в  параллельном относительно друг другу состоянии! А все то, что стоит "криво", косо" относитенльно дороги, или даже "поперек" - это все - УДАЛЯЕТСЯ! И второе: за неправильную парковку водительт плаит деньгами! Фактически - за то, что другим создает препятствие, создает заторы, и т.д. И за это он наказывается.ю За это тожден нужно плапить, так ка у других тратятся время, нервы, расход бензина, колодки тормозов, и так далее!

2) Отдельно по ТАКСИСТАМ.

На "проблемных" автобусных остановках, где именно таксисты создают своим автомашинами затор и подход автоубсов, бусчов и троллейбусов к остановке, нужно ЖЕЛТОЙ поперечной к дороге ЛИНИЕЙ (перед остановкой) обозначить их место, БЛИЖЕ которой им ЗАПРЕЩАЕТСЯ подъезжать! Линия - это их предел! Просто, ия сно все!  Надо всех таксистов просто ПРИУЧИТЬ к этой линии, чтобы для них ыбло железным правилом на все следующие 100 лет!!!!

Такими остановками должны быть. к примеру, у Ошского рынка по проспекту Чуя, ГосФилармонии в 2 остановках, у Агропрома с обеих сторон остановок, и, у пересечения улиц Киевской и Советской. у ЦУМа, И ряд других, где именнт таксвистысоздают затор, а автобуксы нек могут подъехать к оостановкам. Во всяком случае, и для начала эксперимента, в радиусе тех же 2 км от площади Ала-Тоо.

3) В особо "заторенных" местах и участках дороги у остановок, у объектов и прочих нужно не просто расчерить параллельные парковки, но еще и сделать их ПЛАТНЫМИ! Те же парковки у остановки ЦУМа,  Филармонии, Агропрома. Киевская-Советская и ряд других нужно стапвить либо ПЛАТНЫЕ СТОЙКИ под каждое парковочное место, либо просто БАНКОМАТ у остановки, чтобы туда заплаить, но квитанцию бросить под лобовое стекло внутри кабины авто для обзора контролеров мэрии или ГАИ!

 По оплате. Плату в Платную стойку сделать 10 сом (монета) за 15-20 минут времени! Но НЕ больше 30 минут, чтобы посмле исечения времени водитель убирал свое авто! Либо для того, чтобы он переплатил ВНОВЬ за продление парковки!.. НЕ успел заплатить и просрочил?... Тогда Штрафной талон (копия) висит на лобовом стекле!... Но при  "живом водителе" (прибежал!) контролер не может штрафовать водителя. Только "убрать автомашину!! без права пере-парковки заново!

То есть, такие детали работы можно уже потом совершенствовать, видоизменять, и т.д  Постепенно все привыкнут, научатся так же, как и научились езде при условиях "Умного города" с их Видеокамерами!

Пож-та опубликуйте? А приложение вам  отправлено уже по почте сюда - vbavto@vb.kg,  со ссылкой на эту статью. Спасибо. 

ОТ Бутузика

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