Больная тема: как навести порядок на городских парковках?

Житель Бишкека, от Бутузика.
Эффективное лекарство от беспорядочной парковки на самом деле - есть!!! Только нужно хорошо посмотреть на место, и пошевелить мозгами. К примеру, на основных трассах и улицах столицы баком, параллельно дорожной полосе на обочине, или просто "вторым рядом", как это есть у Ошского рынка стоят различные автиомашины и Такси. Последние умудряются на каждый "клочок" пространства втиснуть свое авто и там стоять.
Но в целом, все это мешает дорожному движению и замедляет его.
Как все это обустроить так, чтобы автомашины все же были запаркованы, но задержки и заторов от них не возникало? Выходом к данной ситуации и проблемам является ряд следующих решений:
1) На основных и главных трассах (улицах) Бишкека, где "безостановочное" движение очень важно, нужно расчертить все обочины, которые есть там, под паковочные места только ПАРАЛЛЕЛЬНО дорожной полосе! А не методом "наискосок", под Бога за пазуху, "под мышкой у Аллаха и Пророка, которую любят самопальные "таксисты", под дурака", под 45 градусов, под 90 градусов относительно дороги, и т.д.!
К примеру, этими улицами для начала эксперимента могут быть 5-6 улиц в центре Бишкека в радиусе 2 км от площади Ала-Тоо, например.. Или те же отдельная улица (вся!) Киевская от Проспекта Мира до ул. Правды!!! Так ка там много авто и очень ТЕСНО всем!
Тем самым, и если так расчертить парковочные места по методу "только Папаллельно", то Мэрия этим самым "скажет" и укажет водителям, что только "расчерченный метод" - законен, а все остальные методы - незаконны, до свидания, ассалом алейкум, штраф! После чего Патрульные машины бороздят улицы и РАЗВЕШИВАЮТ на провинившиеся авто НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ свои Штрафные протоколы! А для чего тогда созданы эти Патрульные экипажи тогда?! Для этого тоже!....
Расчертив все потенциальные парковочные пространства в нужном очертании Мэрия тем самым, отрежит путь всем "ИНЫМ" методам парковки! Всякое пустое и не "обозначенное" мес то - это источник нехаконных парковок и заторов!!! С такой логикойц нужно отбирать пространство у любителей парковаться, но ни за что не отвечать!
Тогда они 2 копии (под копировальную черную бумагу, как это было при Союзе), они берут себе для мониторинга штрафа (1 - для ГАИ), а основную -Первую копию, - они прикрепляют под лобовую щетку на ветровом стекле! Зарубежный опыт такого метода давно себя оправдал, и работает очень эффективно! Хотя из-за новшества в Кыргызстане люди будут думать, что "можно выбросить копию" и сказать потом, что на лобовом стекле копии не было!.. Такие отговорки тоже учитываются. Поэтому, в копии предупреждают, что копия оставлена. А всякая утеря - под ттвественность водителя, так как он ОБЯЗАН за своей автомашиной следить, все время - независимо от того, отучился после парковки или нет! Пусть водитель ставит хоть сторожа, или родных у запаркованных автомашин, но тут парковка -это главное и что ему предоставлено. А не то, что "водители не обязаны следить за своим запаркованным авто после того, как они отлучились"! И так далее!.. Это хороший метод отбить охоту водителей оправдываться за "утери" копий штрафа на лобовом стекле. Типа, ветер унес. Аллах забрал в небо, улетучилось, оппозиция сошгла копию, и так далее.
Понятное дело, нужно придумать такие Талоны! Типа: как их делать, что там писать, какого размера они д. быть, и т.д.. Но в сети если зайти в любой полицейский сайт за рубежом, то можно легко это все увидеть и понять!!! А потом и у себя применить. Постепенно люди научатся, все войдет в норму, и станет самой обыкновенной обыденностью! Хотя всегда бывают незначительные издержки и время "болезни" нового метода для КР..
(Прим.:В редакцию авторы отправили документ-приложение с отметкой к этой статье - пожалуйста, проверьте в Вечерке!..)
ПРи таком методе ВСЕ "лишние" автомашины ВНЕ расчерченных зон парковки, в том числе ТАКСИСТЫ, уже НЕ СМОГУТ ставить свои автомашины или затиснуть их по пустым местам! Это все будет считаться незаконным, под штрафы! Опять же, Патрульные автомашины бороздят улицы, и на такие автомашины будут вешать штрафные талоны!
Иными словами, метод убивает сразу 2 зайцев! Первое: расчищаются дороги. Все автомашины или стоят, или двигаются только в параллельном относительно друг другу состоянии! А все то, что стоит "криво", косо" относитенльно дороги, или даже "поперек" - это все - УДАЛЯЕТСЯ! И второе: за неправильную парковку водительт плаит деньгами! Фактически - за то, что другим создает препятствие, создает заторы, и т.д. И за это он наказывается.ю За это тожден нужно плапить, так ка у других тратятся время, нервы, расход бензина, колодки тормозов, и так далее!
2) Отдельно по ТАКСИСТАМ.
На "проблемных" автобусных остановках, где именно таксисты создают своим автомашинами затор и подход автоубсов, бусчов и троллейбусов к остановке, нужно ЖЕЛТОЙ поперечной к дороге ЛИНИЕЙ (перед остановкой) обозначить их место, БЛИЖЕ которой им ЗАПРЕЩАЕТСЯ подъезжать! Линия - это их предел! Просто, ия сно все! Надо всех таксистов просто ПРИУЧИТЬ к этой линии, чтобы для них ыбло железным правилом на все следующие 100 лет!!!!
Такими остановками должны быть. к примеру, у Ошского рынка по проспекту Чуя, ГосФилармонии в 2 остановках, у Агропрома с обеих сторон остановок, и, у пересечения улиц Киевской и Советской. у ЦУМа, И ряд других, где именнт таксвистысоздают затор, а автобуксы нек могут подъехать к оостановкам. Во всяком случае, и для начала эксперимента, в радиусе тех же 2 км от площади Ала-Тоо.
3) В особо "заторенных" местах и участках дороги у остановок, у объектов и прочих нужно не просто расчерить параллельные парковки, но еще и сделать их ПЛАТНЫМИ! Те же парковки у остановки ЦУМа, Филармонии, Агропрома. Киевская-Советская и ряд других нужно стапвить либо ПЛАТНЫЕ СТОЙКИ под каждое парковочное место, либо просто БАНКОМАТ у остановки, чтобы туда заплаить, но квитанцию бросить под лобовое стекло внутри кабины авто для обзора контролеров мэрии или ГАИ!
По оплате. Плату в Платную стойку сделать 10 сом (монета) за 15-20 минут времени! Но НЕ больше 30 минут, чтобы посмле исечения времени водитель убирал свое авто! Либо для того, чтобы он переплатил ВНОВЬ за продление парковки!.. НЕ успел заплатить и просрочил?... Тогда Штрафной талон (копия) висит на лобовом стекле!... Но при "живом водителе" (прибежал!) контролер не может штрафовать водителя. Только "убрать автомашину!! без права пере-парковки заново!
То есть, такие детали работы можно уже потом совершенствовать, видоизменять, и т.д Постепенно все привыкнут, научатся так же, как и научились езде при условиях "Умного города" с их Видеокамерами!
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ОТ Бутузика