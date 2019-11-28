Ширин Айтматова – кыргызский вариант Зеленского?

Один известный политолог в одном из своих интервью назвал экс-депутата Ширин Айтматову чуть ли не единственной оппозицией в стране. По его словам, более известные в прошлом оппоненты власти таковыми уже давно не являются.

По научному определению оппозиция - это политическая деятельность партий, групп и движений, противостоящих правительственному курсу и ведущих с правящей партией борьбу за государственную власть. Ключевые слова здесь "ведущих борьбу за государственную власть". Правда сама Ширин Айтматова в интервью редакции VB.KG не так давно заявила, что власть ей не нужна и что она всего лишь борется с коррупционными проявлениями в стране.

Так это или не так время покажет. Тем более, что насколько легко и быстро меняют свое мнение кыргызстанские политики общеизвестный факт. Что же стало тем поворотным моментом, после которого на Ширин Айтматову напало озарение, и она увидела вдруг в стране коррупцию? Помнится, в бытность свою депутатом она не озадачивалась такими вопросами. Более или менее известными ее инициативами были предложения проверить тендерные закупки услуг по предоставлению гемодиализа, ввести должность детского омбудсмена и увеличить штрафы за нарушения ПДД. Также она выступала против запрета на деятельность казино в стране.

Вот и гражданский активист и лидер одной из политической партии в стране Улукбек Маматаев задается вопросом: "Почему Ширин Айтматова раньше молчала про коррупцию?".

- Она должна была выступать подобным образом при прежнем президенте Алмазбеке Атамбаеве. Будучи депутатом, думаете она не знала, что происходит в стране. Нынешние коррупционные схемы существовали и до президента Сооронбая Жээнбекова. При том, что тот же Райымбек Матраимов не работает в таможне при нынешней власти. Это значит, что это система успешно работает уже много лет. И это знали многие депутаты. Омурбек Текебаев об этом, наверняка, знал. Потому что он про Атамбаева сам говорил, что последний является его партнером. Даже, когда его посадили, он и тогда не говорил про коррупцию в таможне, - сказал он.

Активист выразил предположение, что за Айтматовой сегодня стоят влиятельные политики, которые используют ее в своих интересах.

- Я сомневаюсь, что это лично ее движение (Умут-2020 – ред.). Если бы она, действительно, болела бы этой проблемой, то это качество проявилось бы еще в бытность ее депутатом. Лично я не помню, чтобы она в парламенте поднимала подобные темы. Скорее всего за ней стоят влиятельные политики, которые используют ее, а точнее имя ее отца в своих интересах. На то, что Ширин Айтматова подняла этот вопрос, может быть несколько причин. Возможно она готовится к выборам. Это нормальное явление, но они не должны обманывать народ. Кричат: вот смотрите мы нашли вора! Это же глупость! Для мыслящего человека понятно, что это не сегодня началось. Это все равно что одного вора обвинить во всей коррупции в стране. В данном случае вся система вороватая. Тогда они должны сказать, что и тот же Атамбаев также ответственен за все эти явления. Ведь все эти таможенники, которых сегодня обвиняют в коррупции, являются просто исполнителями. Почему об этом не говорят? Почему СМИ об этом молчат? Мы можем бесконечно сажать исполнителей, но заказчик останется и продолжит нанимать новых исполнителей. Матраимов не главарь, он всего лишь исполнитель. Я не оправдываю его, если виноват, то пусть отвечает, но нужно убрать именно заказчика, в том числе и изменить саму систему, - отметил Маматаев.

Украинский сценарий?

Действительно ли за Айтматовой стоят влиятельные политики неизвестно, но подобные разговоры ведутся. По крайней мере, источник в ЖК сообщил нам, что по неподтвержденным данным ее движение финансирует один очень влиятельный депутат в стране, который схлестнулся с Матраимовым из-за Кара-Суйского рынка.

Впрочем, это может быть и неправдой. Тем более, что сама Ширин Айтматова в приватной беседе призналась VB.KG, какие личные претензии она имеет к "Миллиону". Впрочем, эту информацию по взаимному соглашению мы пока не будем раскрывать.

Ситуация с Ширин Айтматовой отдаленно напоминает украинский сценарии, когда президентом стал актер и комик Владимир Зеленский. Так вот его еще, по данным СМИ, также называют проектом олигарха Игоря Коломойского. Конечно, сравнение не совсем удачное, так сказать, масштабы разные, но если на Украине сделали ставку на образ главного героя сериала "Слуга народа" и, как оказалось, удачно, то Айтматову могут вполне использовать исключительно из-за имени ее отца - всемирно известного писателя.