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Заявивший о коррупции в ГПС подполковник ответит перед Военной прокуратурой

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- Оксана Гут
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Накануне старший офицер отдела организации пограничного контроля управления ГПС КР по Ошской области подполковник Талгат Аланов на пресс-конференции в Оше сообщил о фактах коррупции, которые "бросают тень на всю Пограничную службу". Он заявил, что сотрудники службы на контрольно-пропускных пунктах "Иркештам" и "Достук" систематически брали с туристов по 100-600 долларов.

В ответ Государственная пограничная служба распространила сообщение о том, что cчитает неподобающим поведение подполковника Талгата Аланова, выступившего 27 ноября на пресс-конференции в Оше.

- Являясь действующим офицером ГПС КР, он нарушил положения Устава Внутренней службы Вооруженных сил Кыргызской Республики. В соответствии с порядком обращений, определенным ст.18 Устава Внутренней службы ВС КР, старший офицер отдела организации пограничного контроля управления ГПС КР по Ошской области подполковник Т. Аланов в случае непринятия мер по его обращениям руководством ГПС КР, должен был обратиться с якобы имеющимися у него материалами в Военную или Генеральную прокуратуру, либо в другие правоохранительные органы, - отметили в ведомстве.

В ГПС считают, что Аланов нарушил не только Устав Внутренней службы ВС КР, но и морально-этические нормы поведения офицера.

- Вместо предоставления фактов в соответствующие органы подполковник Т. Аланов перешел к необоснованным обвинениям Государственной пограничной службы в правонарушениях. Вместе с тем обращаем внимание, что некоторые материалы и информация, упомянутые подполковником Т. Алановым на пресс-конференции, были ранее выявлены соответствующими органами пограничного ведомства (отделом собственной безопасности) и уже проверялись по указанию руководства ГПС КР, - говорится в сообщении.

Теперь Государственная пограничная служба КР намерена направить материалы, озвученные подполковником Т. Алановым в Военную прокуратуру КР для проведения проверки и правовой оценки действий военнослужащего.


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URL: https://www.vb.kg/383627
Теги:
военная служба, коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, Погранслужба
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Комментарии
Дальнобойщик
28.11.2019, 15:45

Да все знают, что вы берете, даже ставки есть, чего уж там. 

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