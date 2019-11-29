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Жээнбеков в Ташкенте встретится с Мирзиеевым

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- Оксана Гут
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 ноября, вылетел в город Ташкент (Узбекистан) для участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В повестку дня включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

В рамках Второй консультативной встречи, президент Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

В составе делегации Кыргызской Республики министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Ибрагим Джунусов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в городе Нур-Султан (Казахстан).


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URL: https://www.vb.kg/383647
Теги:
президент, Узбекистан, Центральная Азия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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