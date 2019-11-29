Фариду Ниязову продлили арест

Вчера, 29 ноября, Первомайский районный суд продлил срок пребывания экс-руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова под арестом. Об этом сообщила член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее данным, Фарид Ниязов останется в СИЗО-1 Бишкека до 9 февраля 2020 года.

Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кыяса Смаилова и Амантура Жамгырчиева. Они также остаются в СИЗО-1.

Напомним, Фарид Ниязов был арестован после событий в особняке экс-президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.