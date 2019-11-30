Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Сургуте в пожаре погибли супруги из Кыргызстана

105  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Сургуте в течение двух суток произошло сразу несколько крупных пожаров. В одном из них погибли двое граждан Кыргызстана – муж и жена.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, со ссылкой на местные правоохранительные органы, это бедствие случилось утром. Причины возгорания выясняются. Погибшими оказались уроженцы Алайского района Ошской области 41-летний Ш.У.К., гражданин России, и 37-летняя К.А.Ж., гражданка Кыргызстана,состоявшие в браке.

Телом Ш.У.К. при содействии местной кыргызской диаспоры отправили в Ош 29 ноября через Екатеринбург. Тело К.А.Ж. планируется отправить в Ош 30 декабря по мере оформления соответствующих документов.

В ходе другого пожара в Сургуте, по официальным данным, один местный житель погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Здание сгорело полностью. Порядка 50 человек, в том числе 12 детей, остались зимой на улице без документов, теплых вещей и крыши над головой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383678
Теги:
погибшие, пожар, Россия, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  