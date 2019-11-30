В Сургуте в пожаре погибли супруги из Кыргызстана

В городе Сургуте в течение двух суток произошло сразу несколько крупных пожаров. В одном из них погибли двое граждан Кыргызстана – муж и жена.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, со ссылкой на местные правоохранительные органы, это бедствие случилось утром. Причины возгорания выясняются. Погибшими оказались уроженцы Алайского района Ошской области 41-летний Ш.У.К., гражданин России, и 37-летняя К.А.Ж., гражданка Кыргызстана,состоявшие в браке.

Телом Ш.У.К. при содействии местной кыргызской диаспоры отправили в Ош 29 ноября через Екатеринбург. Тело К.А.Ж. планируется отправить в Ош 30 декабря по мере оформления соответствующих документов.

В ходе другого пожара в Сургуте, по официальным данным, один местный житель погиб, еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Здание сгорело полностью. Порядка 50 человек, в том числе 12 детей, остались зимой на улице без документов, теплых вещей и крыши над головой.