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В Кыргызстане пройдет Форум ученых государств СНГ

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- Евгений Денисенко
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Задачи укрепления сотрудничества в научной сфере обсуждены на состоявшемся в Москве 7-м заседании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ. В числе участников были и представители Кыргызстана, в частности, с докладом выступила советник посольства КР в РФ Бубуйра Абдыжапарова.

Среди рассмотренных тем, как рассказали в Российской Академии наук, на базе которой состоялось заседание, - составление перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований в Содружестве, реализации соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований СНГ, создание сети образовательных центров в научных учреждениях этих стран для организации стажировок аспирантов и научных сотрудников, другие вопросы.

Также обсуждались задачи проведения 3-го форума ученых государств СНГ, намеченного на сентябрь 2020 года в Минске. Речь на нем пойдет о развитии фундаментальной науки в цифровую эпоху, популяризации науки среди молодежи, о разработке системы международной мобильности ученых, о других приоритетах в сотрудничестве. Эти же и другие актуальные проблемы будут рассмотрены на 4-м форуме, который решено провести в 2022 году в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/383679
Теги:
наука, СНГ, форум, Кыргызстан, Академия наук
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