Фото с места ЧП на "Кумторе". МЧС создало штаб по ликвидации последствий

Создан штаб по ликвидации последствий ситуации на руднике "Кумтор", где пропали двое сотрудников компании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В состав штаба вошли представители структурных подразделений госорганов.

В данное время продолжаются поисковые работы пропавших сотрудников "Кумтора". Привлечены 64 спасателя МЧС и 28 спасателей компании.

Поиски проводятся даже ночью.

Напомним, 1 декабря в 5.43 утра на руднике "Кумтор" произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. После чего компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила все горные работы. Двое сотрудников числятся пропавшими без вести.