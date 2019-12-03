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Фото с места ЧП на "Кумторе". МЧС создало штаб по ликвидации последствий

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- Оксана Гут
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Создан штаб по ликвидации последствий ситуации на руднике "Кумтор", где пропали двое сотрудников компании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В состав штаба вошли представители структурных подразделений госорганов.

В данное время продолжаются поисковые работы пропавших сотрудников "Кумтора". Привлечены 64 спасателя МЧС и 28 спасателей компании.

Поиски проводятся даже ночью.

Напомним, 1 декабря в 5.43 утра на руднике "Кумтор" произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. После чего компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила все горные работы. Двое сотрудников числятся пропавшими без вести.


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URL: https://www.vb.kg/383717
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, пропавшие без вести, Кумтор, МЧС
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