Тяжко дышать. Что делать, чтобы смог не смог

Столичная мэрия впервые призвала горожан носить маски на улицах, чтобы не дышать загрязненным воздухом. С наступлением холодов увеличивается количество выхлопных газов, которое превышает норму. Еще и горожане для отопления домов и бань часто используют мусор и резину. Все это приводит к загрязнению воздуха в столице.

Обычно показатель колеблется от 0 до 500 единиц, индексирующих качество воздуха. Чем выше, тем грязнее. Пока показатель в пределах от 50 до 100, ситуация считается умеренной. Но столичный муниципалитет все же просит бишкекчан с чувствительным организмом носить маски. По возможности приобрести очистители воздуха в дома, стараться меньше открывать окна и уменьшить активные нагрузки на открытом воздухе.

Наверное, бишкекчане особо и не замечают, что воздух далек от нормы, но наши соотечественники, которые живут в европейских странах и в Бишкек приезжают в гости, сразу чувствуют разницу и спрашивают: как вы здесь дышите? Особенно вблизи оживленных автотрасс в часы пик дышать просто невозможно.

Молодежное экологическое движение "МувГрин" уже не первый год занимается вопросами загрязнения воздуха в столице.

- В семи точках города установлены датчики, фиксирующие уровень загрязнения воздуха. Каждый день они могут показывать, в каких районах трудно дышать. По их данным, среднесуточная норма загрязненности завышена в два раза. Если ситуация будет оставаться такой же опасной, то на воздухе нежелательно находиться более 20–30 минут, - говорит инженер–эколог организации Бактыгуль Стакеева. - Мы хотели бы добиться того, чтобы госорганы официально предупреждали население о том, что воздух загрязнен, насколько это опасно для нас. Почему в других странах при таких же нормах загрязнения это делается, а в нашей стране нет? Есть чувствительная группа - дети, старики, люди, страдающие сердечно–сосудистыми, легочными и онкологическими заболеваниями. Они очень чувствительные к загрязнениям. В мире, по статистике ВОЗ, более 4 миллионов людей погибает преждевременно в результате экологических проблем. Конечно, это не значит, что людей сразу же убьет, это влияние будет медленным и постепенным.

Бактыгуль отмечает, что их организацией проводился анализ в сфере охраны атмосферного воздуха, смотрели, какие законы у нас есть и работают ли они. Оказалось, что по всей стране вопросами контроля состояния воздуха занимается всего несколько специалистов. Разве этого достаточно?

- Когда мы начинаем говорить, что в городе дышать опасно, многие чиновники считают, что тем самым мы сеем панику среди населения. Но на самом деле, если такие данные будут распространяться, то, возможно, люди задумаются. Мы проводим лекции среди населения и часто слышим положительные отзывы, люди говорят, что стараются меньше использовать авто и больше ходить пешком, не отапливать мусором и резиной свои помещения. Это ведь уже положительный результат!

Агентством по гидрометеорологии при МЧС также проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха в городах нашей страны, в том числе и в Бишкеке. Определяется содержание таких веществ, как оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы и твердых частиц разных фракций. С 2015 года функционирует автоматическая станция мониторинга в столице, которая была установлена на территории Объединенной гидрометеорологической станции Бишкека и определена как фоновая.

По данным, полученным станцией, можно сказать, что содержание диоксида серы и твердых частиц в атмосфере зависит от времени года: наиболее высокие концентрации отмечаются с октября по март (что связано с отопительным сезоном), а в теплый период наблюдается резкое их снижение.

В агентстве отмечают, что одним из источников диоксида и оксида азота в атмосферном воздухе является автотранспорт. А их высокое содержание в холодный период объясняется присутствием температурной инверсии и накоплением концентрации за несколько суток.

Сезонного колебания в содержании общей пыли и других твердых частиц не наблюдается. Концентрации этих веществ остаются высокими круглый год, что также связано с географическим расположением и климатическими условиями.

В прошлом году Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства был разработан план краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке на этот год. В нем 12 пунктов, основной - разгрузка центральной части Бишкека путем сокращения количества микроавтобусов и заменой их автобусами большой вместимости на газовом топливе, а также обновление троллейбусных парков и линий.

Беспилотные летательные аппараты (дроны) проводят мониторинг центральных улиц и новостроек города. А на местах мониторят атмосферный воздух на загрязнение с помощью специальных аппаратов. Также осуществляется регулирование движения автотранспортных средств, особенно в час пик инспекторами дорожного движения центральных улиц города.

Выявленые факты передаются в Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД для принятия мер и привлечения нарушителей к аминистративной ответственности.

- В жилмассивах тоже проводим рейды, где наблюдаем воздух с помощью летательного аппарата, смотрим, чем топятся бани и частные сауны. Часто в них топят чем попало, но не углем. Эти факты тоже выявлены и переданы в соответствующие органы. На следующий год тоже планируем разработать такой план действий, вопрос до сих пор остается актуальным, - говорит руководитель пресс–службы ГАООС и ЛХ Бактыбек Рысалиев.

чтобы смог не смог

Что еще могло бы помочь в предотвращении такого положения. Конечно же, деревья, которые так массово вырубались в столице в последние годы и которые так старались отстоять горожане. Теперь же столичный муниципалитет высаживает новые зеленые насаждения, облагораживая территории. Вот и недавно в Бишкеке началось строительство еще одного общественного пространства в северной части города на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова).

Проект парка определили сами бишкекчане на общественных обсуждениях, внося свои предложения. На площади порядка 7,4 гектара планируется разбить 5 зон. Предусмотрено и обновление зеленого фонда. В парке будет дополнительно высажено 300 деревьев: липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб бореальный, клен остролистный и другие.

роза ветров

По данным наших ученых, когда проектировали Бишкекскую ТЭЦ, рассчитывали, что вся пыль будет уходить в казахстанские степи. Она поднимается вверх, но там, как оказалось, другая роза ветров, которая, наоборот, направлена в сторону города. При проектировании была допущена ошибка.

Высоту трубы ТЭЦ, насколько известно, подняли, но это не дало эффекта. Дым вновь разворачивается и валит на город. Кстати, самым грязным в столице считается район пересечения улиц Московской и Белинского. Концентрация вредных веществ там максимальная. Именно на этот район приходится пик оседания дыма.

а как у них?

В связи с бурным экономическим ростом и урбанизацией на улицах китайских городов появлялось все больше машин, а уровень загрязнения воздуха превысил нормы, которые эксперты Всемирной организации здравоохранения считают безопасными. И город Гуаньчжоу не был исключением. Обеспокоенные сложившейся ситуацией местные власти решили взять инициативу в свои руки, за последние несколько лет здесь появилось множество велосипедных дорожек и светофоров для велосипедистов. В распоряжении горожан - более 86 тысяч велосипедов, которые можно брать напрокат, используя обычный проездной билет. Примеру Гуаньчжоу уже последовали и другие города. А почему бы и нам не попробовать?

если рядом жгут резину

А если вы увидите, что кто–то сжигает отходы и резину, то звоните в санитарно– экологический патруль мэрии (СЭИ): 0(312)65–81–59, а фото– и видеофакты можно отправить по WhatsApp–каналу СЭИ:

(0505)88–83–15

Первомайский район: 0(555)40–48–18;

Свердловский район: 0(551)55–17–45;

Октябрьский район: 0(707)37–33–73;

Ленинский район: 0(500)21–04–70.

Меры будут приняты срочно.