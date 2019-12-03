В Тольятти кыргызстанца заподозрили в краже банковской карты

Прокуратурой Комсомольского района города Тольятти Самарской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кыргызской Республики. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенного с банковского счета, сообщили в надзорном органе.

По версии следствия, 28-летний кыргызстанец в помещение бара-магазина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитил из рюкзака посетительницы бара ее банковскую карту. Далее он проследовал к банкомату и, используя эту карту и пин-код к ней, снял со счета 24 тысячи рублей, что для потерпевшей является значительным ущербом.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, отметили в прокуратуре.