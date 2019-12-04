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Незаконная выдача паспортов КР поставлена на поток - Касымалиева

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- Екатерина Улитина
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Незаконная выдача паспортов в Кыргызстане поставлена на поток. Об этом сегодня, 4 декабря, в ходе обсуждения поправок к закону "О внешней миграции" заявила заместитель торога ЖК Аида Касымалиева.

Аида Касымалиева отметила, что находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, стала свидетелем, что паспорта КР открыто продаются гражданам Узбекистана и при выявлении каких-либо нарушений с их стороны, документы сверялись по базе данных и их подлинность подтверждалась.

- Персональные идентификационные номера паспортов совпадали, даже выявлялись места их выдачи. Почему-то больше всего документов было выдано в Сузакском районе, - сказала Касымалиева.

Председатель ГРС Алмаз Мамбетов ответил, что с 1994 по 2015 годы было выдано 3 млн паспортов, из которых 117 тыс. зафиксированы как пропавшие.

- В последующем на основании старых паспортов был совершен обмен. Сейчас же невозможно получить паспорт без биометрических данных, - говорит Мамбетов.

Аида Касымалиева отметила, что документы были выданы недавно и призвала главу ГРС и правоохранительные органы принять оперативные меры для решения данной проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/383775
Теги:
ГРС, Касымбек Мамбетов, паспорт, Кыргызстан, Аида Касымалиева
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