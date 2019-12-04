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Депутатам ЖК Карамушкиной и Кодурановой продлили домашний арест

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- Оксана Гут
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Сегодня, 4 декабря, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутатов Жогорку Кенеша Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

Так, согласно решению суда, парламентарии на время следствия будут находиться под домашним арестом до 9 февраля 2020 года.

Также, как сообщила в соцсетях член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева, вчера, 3 декабря, решением Первомайского районного суда продлен срок содержания в СИЗО-1 ещё одного члена Народного штаба Фархата Баабиева до 9 февраля 2020 года.

Джолдубаева опубликовала на своей странице в Facebook фото и подписала: "В ожидании процесса по продлению меры пресечения. Пламенный привет бойцам спецназа "Альфа"!".

Напомним, Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова проходят по делу о массовых беспорядках 7-8 августа в Кой-Таше и обвиняются в захвате заложников - сотрудников спецназа "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/383790
Теги:
Ирина Карамушкина, СДПК, суд, Асель Кодуранова, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Арест
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