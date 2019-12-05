Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Фото авто с подложными номерами. Глава ГРС намерен заняться расследованием

254  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фото автомашины, принадлежащие А. Мамбетову

Пресс-служба ГРС КР распространила официальное опровержение того, что председатель Госрегистра управлял автомашиной с подложными номерами и при этом был запечатлен камерами "Безопасного города" при нарушении ПДД.

- Водитель, управляющий автомашиной марки "Mersedes Benz" белого цвета с государственным регистрационным номером "01 578 ASD",

зафиксированный камерами фото-видеофиксации нарушений ПДД 1 декабря 2019 года в 16.28 НЕ является Алмазом Мамбетовым, - заверили в ГРС КР.

По данным пресс-службы ведомства, Мамбетов в момент фиксации правонарушения, т.е. 1 декабря примерно в 16.00 часов, находился в гостях у своего друга в жилмассиве "Арча Бешик".

- Данный факт может быть подтвержден другими присутствующими гостями. Таким образом, Алмаз Мамбетов физически не мог находится на том месте, где было зафиксировано нарушение ПДД (ул. Ибраимова). Кроме этого, все другие автомашины на которых был установлен государственный регистрационный номер "01 578 ASD" абсолютно не имеют никакого отношения к Мамбетову, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за Алмазом Мамбетовым зарегистрированы две автомашины, это автомобиль марки "Мерседес Бенц" 221 кузова черного цвета и "Шевроле Аваланж", сведения о которых заявлены в декларации об имуществе. В будние дни глава ГРС использует служебную автомашину марки "Тойота Камри", а в выходные дни пользуется своим личным автомобилем.

Также в ведомстве сообщают, что со стороны Алмаза Мамбетова будет инициировано создание межведомственной комиссии в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел КР, которая должна установить личность водителя, управлявшего указанным выше автомобилем, определить ответственность за использование подложных номеров, и выявить причины, мотивы публикации фотографий в Интернете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383811
Теги:
ГРС, нарушения, штраф, Кыргызстан, Безопасный город, Алмаз Мамбетов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  