Эстрадный юморист Борончу про трусы и защиту прав мужчин (видео)

Отечественный юморист Борончу Кудайбергенов также не остался в стороне от темы прошедшей выставки в музее ИЗО. Свое мнение в шутливой форме он высказал в распространяемом в соцсетях видеоролике.

На кадрах юморист рассказывает, что он пришел к двум своим страшим коллегам, которые повесили на всеобщее обозрение свои трусы.

- Я их спрашиваю, что это? Они мне говорят, что это искусство. Мол, ты, сельский житель и не понимаешь это. До твоего уровня мы не будем опускаться, - процитировал он своих коллег.

Далее эстрадный артист поинтересовался у них куда они направляется.

- Мы хотим пройтись голыми в защиту прав мужчин, - сказали они ему.

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась Феминнале современного искусства. Консервативно настроенная часть общества негативно отнеслась к выставке из-за перфоманса с обнаженной девушкой. Министр культуры Азамат Жаманкулов встал на сторону критиков феминнале, назвав выставку "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея Мира Джангарачева накануне, 2 декабря, написала заявление об увольнении, его подписал министр культуры.