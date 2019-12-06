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Эстрадный юморист Борончу про трусы и защиту прав мужчин (видео)

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- Бакыт Стамов
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Отечественный юморист Борончу Кудайбергенов также не остался в стороне от темы прошедшей выставки в музее ИЗО. Свое мнение в шутливой форме он высказал в распространяемом в соцсетях видеоролике.

На кадрах юморист рассказывает, что он пришел к двум своим страшим коллегам, которые повесили на всеобщее обозрение свои трусы.

- Я их спрашиваю, что это? Они мне говорят, что это искусство. Мол, ты, сельский житель и не понимаешь это. До твоего уровня мы не будем опускаться, - процитировал он своих коллег.

Далее эстрадный артист поинтересовался у них куда они направляется.

- Мы хотим пройтись голыми в защиту прав мужчин, - сказали они ему.

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась Феминнале современного искусства. Консервативно настроенная часть общества негативно отнеслась к выставке из-за перфоманса с обнаженной девушкой. Министр культуры Азамат Жаманкулов встал на сторону критиков феминнале, назвав выставку "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея Мира Джангарачева накануне, 2 декабря, написала заявление об увольнении, его подписал министр культуры.


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URL: https://www.vb.kg/383837
Теги:
выставка, музей, Бишкек, Кыргызстан, юмор, скандал, артисты эстрады
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