В Бишкеке выявили более 400 детей не имеющих свидетельства о рождении

Сотрудники Министерства труда и социального развития КР совместно с волонтерами провели подворные обходы в 8 новостройках города Бишкек. В ходе мероприятия выявили 404 ребенка не имеющих свидетельства о рождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным Министерства в новостройке "Ак-жар" выявили – 172 ребенка, "Адилет" – 24, "Алтын казык" – 58, "Ак-Ордо 3" – 32, "Ала-Тоо 3" – 24, "Дордой 2" – 51, "Калыс-Ордо" – 25 детей.

Списки детей переданы в Государственную регистрационную службу.

Министерство напоминает, что до конца текущего года в рамках Национальной кампании по документированию детей не имеющих свидетельства о рождении, граждане смогут получить документ в упрощенном порядке.