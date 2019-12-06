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В Бишкеке выявили более 400 детей не имеющих свидетельства о рождении

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- Оксана Гут
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Сотрудники Министерства труда и социального развития КР совместно с волонтерами провели подворные обходы в 8 новостройках города Бишкек. В ходе мероприятия выявили 404 ребенка не имеющих свидетельства о рождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным Министерства в новостройке "Ак-жар" выявили – 172 ребенка, "Адилет" – 24, "Алтын казык" – 58, "Ак-Ордо 3" – 32, "Ала-Тоо 3" – 24, "Дордой 2" – 51, "Калыс-Ордо" – 25 детей.

Списки детей переданы в Государственную регистрационную службу.

Министерство напоминает, что до конца текущего года в рамках Национальной кампании по документированию детей не имеющих свидетельства о рождении, граждане смогут получить документ в упрощенном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/383856
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, Минтруда
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