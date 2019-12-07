В Кыргызстане признаны террористическими 20 организаций

Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ в соответствии с Программой сотрудничества государств Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма сформировал в своем Специализированном банке данных тематический информационный массив в отношении террористических и экстремистских организаций. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков.

Согласно его данным, по состоянию на ноябрь текущего года в России признаны террористическими 31 организация и 73 - экстремистскими, в Казахстане соответственно - 17 и 6, в Кыргызстане одновременно и террористическими, и экстремистскими - 20, в Таджикистане к этой категории отнесено 18, в Узбекистане 22 организации запрещены как террористические.

При этом, как отмечается, на сегодняшний день не во всех странах СНГ существует практика судебного признания организаций террористическими или экстремистскими.

Указанный тематический информационный массив доступен для компетентных органов государств Содружества в онлайн-режиме, то есть в режиме реального времени. И формируется по отдельным странам исключительно на основе представленных в АТЦ СНГ соответствующих решений национальных судебных органов.

Такой подход подиктован рядом причин юридического, технического и лингвистического порядка. Во-первых, решения национальных судов распространяются только на территорию соответствующего государства и не имеют юридической силы на суверенной территории других государств. Во-вторых, в некоторых странах (Кыргызстан и Таджикистан) реализуется практика признания организаций одновременно и террористическими, и экстремистскими.

И, в-третьих, несмотря на то, что наименования некоторых из организаций совпадают полностью или частично, предоставленные в АТЦ СНГ судебные решения не содержат достаточной информации (структура, лидеры и тому подобное) для абсолютного позиционирования их как одной и той же, но имеющей в различных государствах различные наименования.

Кроме того, существуют вопросы, связанные с проблемой транслитерации, а именно - на каком языке и с помощью какого алфавита должна именоваться вносимая в список организация, отнесенная в разряд террористических (кириллицы, латиницы, иероглифики или арабской письменности), и как должен осуществляться ее поиск в банке данных.

Таким образом, подчеркивает Андрей Новиков, политика АТЦ СНГ в данном вопросе позволяет заинтересованным сторонам получать объективную информацию об организациях, чья деятельность носит деструктивный характер и запрещена на территории каждого из государств Содружества.

Глава АТЦ также отметил, что в течение последних лет сделаны серьезные шаги на пути к тому, чтобы получать дополнительный ресурс также и от структур гражданского общества - общественных организаций, фондов, конфессиональных объединений.

- Следует признать, что эти усилия увенчались успехом. Нашими партнерами стали международный общественный фонд "Российский фонд мира", информационные агентства всех без исключения стран Содружества, муфтияты России, Казахстана, Кыргызстана и других государств. Многие наши действия, направленные на развенчание идеологии террористических организаций и пресечение вербовок нашей молодежи в ряды МТО, получили их содержательную поддержку, - сообщил Андрей Новиков.