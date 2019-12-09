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ГПС: Сотрудничество между пограничниками КР и РУз вышло на новый уровень

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- Оксана Гут
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что по итогам 10 месяцев служебно – боевой деятельности ГПС КР в 2019 году пограничники Кыргызстана возвратили гражданам республики 1024 голов мелко-рогатого скота и 9 лошадей, перешедших в ходе выпаса на территорию Республики Узбекистан.

Дополнительно к этому еще 400 голов мелко и крупно-рогатого скота было выдворено узбекской стороной с территории Узбекистана и переданы пограничникам Кыргызстана на линии государственной границы. Пример такого взаимодействия – выдворение МРС с территории Узбекистана и передача военнослужащим ГПС КР, состоявшиеся 7 декабря на кыргызско-узбекском участке госграницы в Джалал-Абадской области.

- Сотрудничество между пограничными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана вышло на новый уровень взаимодействия. Это позволило снизить конфликтный потенциал на кыргызско-узбекском участке госграницы и оперативно решать многие проблемные вопросы на уровне начальников пограничных застав, в том числе и вопросы перепаса скота, - отмечают в ГПС.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики призывает граждан, соблюдать законодательство в пограничной сфере и для решения возникающих вопросов обращаться только к представителям ГПС КР.


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URL: https://www.vb.kg/383900
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, скотокрадство, Узбекистан, Кыргызстан
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