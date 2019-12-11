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Дождались! Водители могут сдать документы на получение прав

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане начат прием документов от водителей, желающих получить водительские права нового образца. Об этом VB.KG сообщил директор госучреждения "Унаа" Алымжан Кожубаев.

На изготовление водительских удостоверений необходимо 3-4 дня. Прием документов ведется с понедельника, - рассказал Кожубаев.

В пресс-службе ГРС подтвердили, что компания уже приступила к изготовлению водительских удостоверений.

Напомним, с июня 2019 года в Кыргызстане закончились бланки для изготовления водительских прав, гражданам выдавали временные удостоверения.  в августе 2019 года ГРС провела тендер на изготовление бланков для водительских удостоверений. По итогам тендера, национальные водительские права будет печатать банкнотная фабрика Национального банка Казахстана, ОсОО "Гознак" - печатает бланки для водительских прав международного образца.


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URL: https://www.vb.kg/383946
Теги:
ГРС, Кыргызстан, водительское удостоверение
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