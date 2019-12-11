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Депутаты одобрили снижение штрафов за нарушения ПДД

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- Екатерина Улитина
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Депутаты во втором и в третьем чтении одобрили снижение штрафов за некоторые нарушения ПДД. Решение принято сегодня, 11 декабря, на заседании Жогорку Кенеша.

Согласно принятым поправкам, сумма штраф за нарушения требований дорожных знаков и разметки составит 1 тысячу сомов. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в сумме 3 тысячи сомов. Прежняя сумма штрафа останется за нарушения связанные с совершением маневров с выездом на встречную полосу движения.

Также штрафы с трех до одной тысячи сомов будет снижен за следующие нарушения:

  1. нарушение правил остановки и стоянки;
  2. несоблюдение безопасной дистанции, интервала, либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения по автомагистралям;
  3. невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем
  4. сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
  5. нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

На ряду с этим, поправки ужесточают наказание за управление автомобилем с подложными или поддельными номерами. Сейчас за такое нарушение водителю выпишут штраф в 10 тысяч сомов, после вступления в силу поправок наказание составит 20-30 тысяч сомов.

За подделку или уничтожение идентификационных номеров, в том числе автономеров грозит штраф 30-60 тысяч сомов.

При этом использование различных устройств для скрытия госномеров авто, равно как и езда без номеров будет наказываться штрафом в 10 тысяч сомов.

Поправки вступят в силу после подписания президента.


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URL: https://www.vb.kg/383966
Теги:
ПДД, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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