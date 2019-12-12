Пробивка Туголбай Ата. Придут ли стороны к консенсусу?

В рамках второй фазы реконструкции и ремонта дорог Бишкека под снос попадают 15 объектов в центре Бишкека. Среди них, как частные дома, так и крупные бизнес-объекты. Последние полгода между собственниками и столичным муниципалитетом развернулась настоящая война – начиная от судебных тяжб и заканчивая взаимными упреками.

Сегодня владельцев недвижимости, попадающих под пробивку Туголбай Ата (бывшая Линейная), пригласили на встречу заместителем акима Свердловского района.

Примечательно, что на собрании присутствовали представители Госрегистра, Бишкекглавархитектуры. Правда, ответственные за многие решения сотрудники Управления земельного строительства на беседу с собственниками по неизвестным причинам не пришли.

Как и предполагалось, у большинства владельцев недвижимости, которую муниципалитет пытается признать незаконной, имеются все необходимые документы, включая "Красные книги", согласование проекта постройки и акта госприемки. А значит, о незаконности речи точно идти не может.

Также никто из нынешних собственников недвижимости, как домов, так и бизнес-объектов, не был осведомлен ранее о существование генплана, где их собственность попадает под снос. И это при том, что многие – уже третьи, а то и четвертые владельцы жилья. И оформление сделок неоднократно проводилось и документировалось в Госрегистре. Правда, сам сотрудник этого ведомства не смог внятно ответить на вопрос - почему ГРС не предупреждает покупателей о подобном обременении. Тем более, что основная часть граждан не так хорошо подкована в юридических тонкостях.

- Я заплатил за свой объект немалые деньги. Причем, я уже третий собственник по счету. Но никто меня не предупредил, что мой бизнес попадает под пробивку дороги. Если бы мне сказали это раньше, стал бы я платить такие деньги? Это касается и других владельцев. Многие обменяли свои квартиры, чтобы поднять этот бизнес. Но при покупке проверяют недвижимость только на залог и арест, - возмутился один из присутствующих владельцев.

Другие и вовсе живут в своих домах с 70-90-х годов. Причем, это единственное их жилье.

- Если государство дает "Красную книгу", то берет на себя обязательства. Это гарантированная им собственность. Тем более, что все существующие коммунальные услуги и налоги мы выплачиваем вовремя, - сетует другой собственник.

Бишкекглавархитектура и специалист акимиата пытались ссылаться на то, что дорога была заложена еще со времен СССР. Но часть собственников пару лет назад делали реконструкцию и никаких "проложенных дорог" в Генплане СССР и нынешнем не нашла. Не смогла предоставить документы и Главархитектура.

Собственники предложили ряд альтернативных версий, которые помогли бы найти выход из сложившейся ситуации. Например, как предлагалось ранее, убрать железную дорогу за центр города, а на ее месте проложить автомобильную магистраль через микрорайон "Тунгуч", вместо тупиковой Линейной, которая не принесет никакой разгрузки центру города, а, напротив, выведет поток транспорта на и без того оживленные трассы.

Представители акимиата дали задание Бишкекглавархитектуре подготовить к следующему собранию проект, какие именно объекты и насколько попадают под снос.

В свою очередь, жители попросили поднять и Генплан СССР, сравнить его с нынешним. Хотели бы они видеть на следующей встрече и представителей прокуратуры. Так как сроки давности по всем земельным делам давно прошли. А значит идет прямое нарушение закона.

Редакция VB.KG также продолжит следить за ситуацией, происходящей на улице Туголбай Ата.