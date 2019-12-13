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В Москве обсудили военное сотрудничество РФ и КР

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- Евгений Денисенко
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Актуальные вопросы сотрудничества двух стран в военной сфере рассмотрены на состоявшейся 12 декабря в Москве встрече начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимов с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстанна полковником Нурланом Кирешеевым.

Одной из приоритетных тем стало развитие Объединенной региональной системы ПВО, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

- Ключевыми направлениями совместной работы в военной области являются развитие Объединенной группировки войск и Объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана, проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Большое внимание уделяется обеспечению эффективного функционирования в Киргизии объединенной российской военной базы как гаранта стабильности в Центрально- Азиатском регионе, - подчеркнул Герасимов.

В свою очередь, Нурлан Кирешеев отметил, что сотрудничество Вооруженных сил обеих стран как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций носит разносторонний характер и имеет высокую динамику развития.

Оно успешно развивается и в форматах ОДКБ, СНГ и ШОС. Страны сотрудничают в военно-технической сфере и в области военного образования.

В рамках рабочего визита в Москву военная делегация КР посетила Национальный центр управления обороной Российской Федерации и познакомилась с его структурой, задачами, функционированием и историей создания.


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URL: https://www.vb.kg/384017
Теги:
военная служба, Россия, СНГ, Кыргызстан, ОДКБ, ШОС
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