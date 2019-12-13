Снять с должности спикера ЖК Джумабекова, требует Масалиев

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев внес на рассмотрении фракции "Онугуу прогресс" предложение об отзыве с должности спикера ЖК Дастана Джумабекова. Об этом парламентарий написал на своей странице в facebook.

"Накануне нового года общество и каждый человек ждет обновлений. Хороших событий, улучшения жизни.

Жогорку Кенеш это тоже сообщество. Сообщество граждан, которым по спискам партий избиратель доверил на пять лет свои полномочия. Как мы работаем, оправдываем надежды или нет - судить народу. Но то, что критикуют сильно - это факт. Зачастую заслуженно.

Есть сфера, где мы с коллегами можем принимать решения САМИ - это избирать и освобождать своих руководителей.

Во многом имидж высшего госоргана страны зависит от руководителя. В данном случае от Торага. Очевидно, что нынешний Торага - Дастан Артисбекович Джумабеков оказался не подготовленным к этой должности. Он молод, может еще научиться.

Я внес на рассмотрение фракции предложение об отзыве его с должности, оно обсуждается. Надеюсь получить поддержку. Уверен, мы должны пойти на такой шаг. Хоть что то предпримем....", - написал Исхак Масалиев.

Отметим, в последнее время Дастан Джумабеков часто становится объектом критики и насмешек из-за промахов во время публичных выступлений.