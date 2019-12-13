Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Снять с должности спикера ЖК Джумабекова, требует Масалиев

2564  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев внес на рассмотрении фракции "Онугуу прогресс" предложение об отзыве с должности спикера ЖК Дастана Джумабекова. Об этом парламентарий написал на своей странице в facebook.

"Накануне нового года общество и каждый человек ждет обновлений. Хороших событий, улучшения жизни.

Жогорку Кенеш это тоже сообщество. Сообщество граждан, которым по спискам партий избиратель доверил на пять лет свои полномочия. Как мы работаем, оправдываем надежды или нет - судить народу. Но то, что критикуют сильно - это факт. Зачастую заслуженно.

Есть сфера, где мы с коллегами можем принимать решения САМИ - это избирать и освобождать своих руководителей.

Во многом имидж высшего госоргана страны зависит от руководителя. В данном случае от Торага. Очевидно, что нынешний Торага - Дастан Артисбекович Джумабеков оказался не подготовленным к этой должности. Он молод, может еще научиться.

Я внес на рассмотрение фракции предложение об отзыве его с должности, оно обсуждается. Надеюсь получить поддержку. Уверен, мы должны пойти на такой шаг. Хоть что то предпримем....", - написал Исхак Масалиев.

Отметим, в последнее время Дастан Джумабеков часто становится объектом критики и насмешек из-за промахов во время публичных выступлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384035
Теги:
Исхак Масалиев, Дастанбек Джумабеков, отставка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  