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Бишкекчане могут получить водительские права в выходные

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- Екатерина Улитина
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Государственная регистрационная служба при Правительстве КР информирует, что 14 и 15 декабря 2019 года в Бишкекском городском отделе Государственного учреждения "Унаа" объявлены рабочими.

График работы с 9 до 17.30. Адреса Бишкекского отдела ГУ "Унаа": г.Бишкек, ул.Ч.Валиханова 2 и с.Лебединовка проспект Победы 122 Б.

Те граждане, которые ранее сдавали документы на получение или обмен водительских удостоверений в указанные отделы по г.Бишкек и получившие смс-уведомление о готовности ВУ могут получить их в выходные дни (14 и 15 декабря 2019 года).


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URL: https://www.vb.kg/384054
Теги:
ГРС, Кыргызстан, водительское удостоверение
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