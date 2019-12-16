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Равшан Жээнбеков намерен обратиться в организации по правам человека

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат Парламента Равшан Жээнбеков пообещал регулярно сообщать СМИ о нарушениях в закрытых учреждениях Кыргызстана и обратиться в международные организации по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена со ссылкой на Жээнбекова.

В аппарате Омбудсмена сообщили, что сегодня, 16 декабря посетили в СИЗО-1 арестованного на два месяца экс-депутата Равшана Жээнбекова. Он рассказал, что в камере изолятора его держали 4 дня, вместо положенных по закону 48 часов.

- В камере ИВС, где меня держали, было холодно. В таких бесчеловечных условиях содержать людей нельзя. К сотрудникам ИВС у меня претензий нет, претензии лишь к условиям содержания, – заявил он.

Экс-депутат попросил представителей Омбудсмена периодически посещать его "во избежание различных негативных ситуаций" и проинформировал о том, что будет постоянно сообщать СМИ о нарушениях в закрытых учреждениях, а также о своем намерении обратиться в международные организации по правам человека.

Напомним, Равшан Жээнбеков был задержан 12 декабря по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. В субботу, 14 декабря Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте экс-депутата до 9 февраля. Однако, из изолятора временного содержания в СИЗО его перевели лишь сегодня.

Кроме того, представители Омбудсмена посетили в СИЗО-1 водителя Курсана Асанова Пайзылду уулу Дамирбека. Адвокат правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов отметил, что при избрании меры пресечения суд не учел, что Пайзылда уулу Дамирбека обвиняют в совершении менее тяжкого преступления, у него есть городская прописка и он не пытался скрываться от следствия.

Со слов Тимура Султанова также стало известно, что на следующий день после задержания Пайзылда уулу Дамирбека к нему в течение 12 часов не допускали адвоката, при этом следователь военной прокуратуры А. Мойдунов оказывал на задержанного психологическое давление и угрожал перевести его из СИЗО-1 в СИЗО-50.

Данное обращение находится на контроле аппарата Омбудсмена КР.


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URL: https://www.vb.kg/384104
Теги:
омбудсмен, Бишкек, Кыргызстан, Арест, Равшан Жээнбеков, СИЗО
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