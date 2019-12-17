Кыргызстанцы в спорте впереди планеты всей?

25 процентов кыргызстанцев активно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Об этом, сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения, заявил на недавней встрече с тренерами и атлетами в Бишкеке директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов. А далее он добавил: "Четыре года назад этот показатель не превышал 13 процентов".

Граждане нашей страны стали чаще приходить в спортзалы благодаря пропаганде здорового образа жизни, которую развернули работники оздоровительной отрасли страны и СМИ, а также строительству новых спортивных объектов. Сейчас школьники регулярно сдают нормативы программы "Ден соолук", ходят в секции по различным видам спорта. Практически в каждом вузе республики проходят спартакиады. Регулярно стали проводиться ведомственные турниры по различным спортивным дисциплинам.

По словам Каната Аманкулова растет число массовых спортивных мероприятий. Так, в уходящем году в республике было проведено четыре марафона и несколько полумарафонов. Во всех регионах страны систематически проводятся состязания по мини - футболу, в каждом из них принимает участие тысячи поклонников кожаного мяча. Растет число клубов по восточным единоборствам, классическим видам борьбы, более 150 тысяч кыргызстанцев регулярно принимают участие в турнирах по волейболу.

У молодежи стали популярными экстремальные дисциплины, такие как триатлон, скалолазание, заплывы в открытой воде (естественные водоемы), пауэрлифтинг. Тоглько в Бишкеке действуют 400 клубов по фитнессу, в которых укрепляют здоровье более десяти тысяч горожан. Расте число участников сорстязаний по национальным видам спорта.

Далее директор Госагентства по спорту сообщил, что не смотря на финансовые трудности, в стране возводятся стадионы и спорткомплексы. Так, если до 1991 года в Чуйской области было 180 спортзалов, то сейчас их уже 340. Решается вопрос с выделением земельного участка для строительства футбольного стадиона на 30 тысяч посадочных мест, крытого спорткомплекса на пять тысяч зрителей и современного бассейна в южной части Бишкека. Изыскиваются средства для реконструкции бассейна Дворца спорта имени Кожомкула и Малой спортивной арены имени Долена Омурзакова.

"Не забыты проблемы и спорта высших достижений, - подчеркнул далее в своем докладе Канат Аманкулов, - так, в бывшем пинерлагере "Солнышко", что на Иссык-Куле, открыт центр олипийской подготовки, не далеко от него, в селе Кара-Ой, будут возведены футбольный центр и универсальный спорткомплекс под крышей. Уже открыты антидопинговый и восстановительный центры.

В завершении своего выступления Канат Аманкулов заявил, что планируется существенное повышение заработной платы тренерам и специалистами спорта.