В Москве раскрыли группу рэкетиров-кыргызстанцев

Силами сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и России в Москве выявлено преступное сообщество, образованное уроженцами КР. Они вымогали деньги у своих же соотечественников и являлись членами одной из ОПГ.

Как рассказали в представительстве КР в РФ, которое принимало активное участие в этой операции, информация о противоправной деятельности неких молодых людей, промышлявших рэкетом среди кыргызстанцев, поступала сюда и раньше. Было известно, что преступники пытались обложить данью граждан, занимающихся в Москве и Московской области частным извозом, предпринимательской деятельностью (в кафе, ресторанах, на строительных рынках, в других сферах). Один из обратившихся в представительство рассказал, что неизвестные лица похитили его 43-летнего брата, вывезли в лес, где стали вымогать 200 тысяч рублей, избили и нанесли ножевое ранение.

Представительству МВД во взаимодействии с Управлением по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД КР, территориальными правоохранительными органами Москвы удалось

установить личности рэкетиров. Для их обезвреживания была разработана специальная совместная операция. И во время получения денег у очередной жертвы были задержаны четверо подозреваемых, в возрасте 20-31 года, уроженцы Алайского, Узгенского районов и города Ош. По данным МВД КР, все они состоят на оперативном учете в это ведомстве, как активные члены одной из ОПГ Кыргызстана.

Следственным комитетом Москвы возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия" УК РФ.

Задержанные водворены в СИЗО Москвы. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других аналогичных преступлений и выявлению лиц, причастных к ним, сообщили в представительстве МВД КР в РФ.