Доверенность как панацея от штрафов?

"Безопасный город" уже на первом этапе позволил существенно улучшить ситуацию с дорожным движением. И это вынуждены признать даже скептики. В районах установки камер видеонаблюдения и фотофиксации царит порядок. Однако уже долгое время не решается вопрос сбора штрафов. Этот показатель не высок потому, что многие транспортные средства числятся за одними людьми, а управляют ими совершенно другие. Компетентные органы перекладывают проблемы по розыску должников на тех, кому приходят "письма счастья". Но долго оставаться в стороне у чиновников не получится.

Второй этап не за горами

"Безопасный город" в свое время стал самым обсуждаемым и едва ли не самым скандальным из всех проектов, которые реализовывались в нашей стране. При многочисленных разговорах о его необходимости чиновники каждый раз находили причины и отговорки, чтобы отодвинуть установку камер хотя бы на какое–то время. Оно и понятно, привыкшим творить, что хотят, небожителям они были как ладан для черта. Ведь по встречной и на красный уже не проедешь, да и не разгонишься особо.

Но время диктует свои условия и маховик все–таки раскрутился. Российская компания "Вега" реализовала первый этап, который пусть и не такой масштабный, как второй, но все же охватил самые основные перекрестки города, в числе которых Абдрахманова - Боконбаева, Байтика Баатыра - Ахунбаева и другие. Всего в списке значатся 38 пересечений и 4 скоростных рубежа.

Большинство населения восприняло это положительно. Ведь бардак на дорогах, который не просто мешает ездить, но и ежегодно забирает тысячи жизней, надоел уже всем. Хотя нашлись и недовольные. Но даже им нечего было возразить против того факта, что в районах установки камер появился порядок. Где это видано, чтобы в Бишкеке соблюдали рядность и не пересекали стоп–линию? Раньше подобное даже представить нельзя было. Сейчас это привычная картина для перекрестков, оснащенных фотофиксацией. Портят ее лишь водители муниципальных троллейбусов и автобусов, которые постоянно и массово нарушают правила, пользуясь тем, что к ним санкций не применяют.

В общем, ситуация изменилась кардинально. Нет больше выездов на встречную полосу, проезда на красный свет. Следовательно, снизилось число дорожно–транспортных происшествий и жертв. Все говорило о том, что нужно расширять сеть видеокамер, дабы охватить не только столицу, но и всю республику. И чиновники, к счастью, именно этим сейчас и занимаются, реализовывая второй этап грандиозного проекта. Его победителем, напомним, стала китайская компания.

Всего пятьдесят процентов

Однако в ходе работы всплыли на поверхность две очень серьезные проблемы, вытекающие одна из другой: получение "писем счастья" людьми, которым машины фактически уже не принадлежат, и довольно низкая собираемость штрафов. Для примера, с начала марта по конец ноября текущего года выписано протоколов на сумму почти полмиллиарда сомов. Но оплачена из них лишь половина.

Повторимся, связано такое положение дел с тем, что в прошлом многие автолюбители пренебрегали процедурой переоформления транспортных средств при купле–продаже. Дело ограничивалось генеральной доверенностью, которая давала право на отчуждение и передоверие. При этом юридически хозяин оставался прежним.

Это не было проблемой до тех пор, пока существовало правило регистрировать все доверенности в ГРС. Так государство точно знало, сколько человек и на основании чего управляют конкретным транспортным средством. При необходимости правоохранительные органы могли довольно быстро выйти именно на того, кто совершил ДТП.

Потом правило регистрации отменили, а саму доверенность исключили из списка обязательных к предъявлению документов при остановке сотрудником автоинспекции. Этому предшествовало существенное снижение стоимости процедуры переоформления машин. Чиновники надеялись, что после этого люди перестанут пользоваться доверенностями.

Но этого не случилось. Даже сейчас довольно часто применяется практика прошлых лет, основанная на отказе от перерегистрации. Кроме того, к тому моменту машин по "генералкам" было продано уже слишком много. И теперь уже юридические владельцы бьют во все колокола, так как штрафы приходят к ним, а не к реальным нарушителям.

- У меня была машина марки "Мицубиси", - обратился в нашу редакцию пенсионер Рафиз Фатыхов. - Продал я ее около десяти лет тому назад. И уже благополучно забыл об этом. Правда, пришлось вспомнить после того, как заработали камеры "Безопасного города". Нынешний хозяин, я даже не знаю, какой он по счету после того, которому продавал я, насобирал штрафов уже на десять тысяч сомов. Платить за него я не собираюсь. А найти просто не смогу. Что мне делать?

У другого горожанина дело обстоит еще хуже. На нем по–прежнему числится не один, а сразу несколько автомобилей. Но в отличие от пенсионера ему приходится оплачивать чужие грехи.

- Я очень часто выезжаю за границу, - объяснил Алтынбек Иманкожоев. - И просто боюсь, что в один прекрасный момент пограничники не пропустят меня через границу, увидев кучу штрафов в базе данных. Честно признаюсь, общая сумма уже давно перевалила за десять тысяч сомов. При этом понятия не имею, кто сейчас управляет машинами. Все "письма счастья" храню как зеницу ока, надеясь, что когда–нибудь мне удастся встретиться с этими нарушителями и я потребую возместить все затраты. В противном случае просто не позволю переоформить автомобили. А пока молча оплачиваю...

Помоги себе сам

Но когда случится эта заветная встреча, Алтынбек не знает. Как не знают этого и тысячи других автомобилистов, которых государство оставило один на один со своими проблемами, обвинив их в том, что сразу не стали оформлять сделки купли–продажи как положено.

Хотя никаких законов эти люди не нарушали. Ибо сама система дала возможность использовать доверенности. Разве водители виноваты в том, что наши чиновники отменили обязательную регистрацию этих бумаг?

К слову, представители автоинспекции еще тогда предупреждали, что это приведет к вакханалии. И речь не об оплате штрафов, а о поиске виновников ДТП, которые скрываются с места происшествия. Ведь сейчас даже если очевидцы в точности укажут марку транспортного средства и его государственный номер, нет никакой гарантии, что преступника найдут.

Власти не спешат искать выход из ситуации. Когда юридические владельцы обращаются за помощью в автоинспекцию, чтобы найти фактических хозяев, там просто разводят руками. Людям предлагают самим искать нынешних управленцев и решать с ними все вопросы.

Естественно, последние, особенно если являются нарушителями, таких встреч будут всячески избегать. Единственное, что может заставить их явиться с повинной, это необходимость переоформления. Но когда у них возникнет такая необходимость и возникнет ли вообще, неизвестно.

Многие автомобилисты считают, что для решения обеих проблем необходимо снова ввести обязательность регистрации доверенностей. На данный момент это единственный способ изменить ситуацию. Кстати, после этого шоферы и начнут оформлять машину при купле–продаже. Ведь сейчас многие пользуются услугами нотариусов ввиду простоты и кратковременности процедуры. А так еще придется ехать к черту на кулички, чтобы поставить штампик в "генералку". Ну а раз уж туда все равно ехать, то лучше сразу и переоформиться.

С этим трудно не согласиться. Но власти не торопятся. Видимо, ждут, пока реализуется второй этап "Безопасного города", станет больше камер и, как следствие, появится еще больше недовольных. В общем, все как всегда.

компетентно

Прокомментировать ситуацию мы попросили экс–заместителя начальника ДПС МВД КР полковника милиции Темиркана Керимбаева:

- На мой взгляд, существует только два способа решить проблему. Первый - вернуть доверенности. Хотя бы на год. Люди, управляющие машиной и прячущиеся от легальных хозяев, будут вынуждены выйти из тени. Вот тогда–то и можно будет взыскать с них все задолженности по штрафам.

Однако главное заключается в другом. Сейчас в случае аварии с человеческими жертвами очень трудно установить виновного, если он скрылся. Машиной может управлять любой желающий, которому просто передадут техпаспорт. А ответственность понесет юридический владелец. Это неправильно.

Второй способ заключается в сборе информации сотрудниками автоинспекции или патрульной милиции. К примеру, остановили авто для проверки документов или зафиксировав нарушение. И если ею управляет не тот человек, чье имя вписано в техпаспорт, необходимо взять его данные. Потом внести их в единую информационную базу. Тогда милиция точно будет знать, кто на какой машине ездит. Это не противоречит законодательству и не требует финансовых затрат.

Но, увы, никто не хочет этим заниматься. А других доступных способов я не вижу.

Это мнение поддерживает и глава ассоциации "Альянс–Бус" Григорий Николаиди:

- Нынешнее положение дел лично у меня вызывает недоумение. Человек обращается в автоинспекцию, чтобы ему помогли найти реального владельца машины, из–за которого приходят штрафы. Однако ему говорят, чтобы он оплатил все квитанции, а потом через суд потребовал возмещения затраченных средств. И вот тогда, на основании решения суда, автоинспекция будет искать нужный автомобиль и выяснять, кто им в настоящее время владеет.

Почему нельзя напрямую обратиться в ГУОБДД, чтобы они искали нарушителя? К чему делать такой крюк через суд?

Насчет возврата доверенности в список обязательных к предъявлению документов - вынужден согласиться. Это заставит фактических хозяев озаботиться либо поиском юридических собственников с целью получения доверенности и последующей регистрации, либо сразу же переоформлением. В любом случае он будет вынужден предстать перед государственными органами, которые заставят его заплатить все накопленные штрафы.