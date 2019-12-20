Проекты на благо страны. Как USAID поддерживает Кыргызстан?

Государственное агентство США по международному развитию (USAID) оказывает помощь Кыргызстану практически с первых дней независимости. За эти годы агентство инвестировало в поддержку здравоохранения и образования, в развитие экономики и торговли, становление парламентаризма, верховенство права и свободу слова Кыргызстана сотни миллионов долларов.

Дружественная помощь правительства США по линии USAID Кыргызстану многогранна. Сейчас эта организация сосредоточила свои усилия на тех секторах, где нашей стране нужна реальная помощь. Приведем некоторые из проектов агентства, которые создают новые возможности для решения сложных задач.

Время читать

Во времена Советского Союза наша республика достигла большого прогресса в сфере образования. Практически все взрослое население было грамотным, умело читать. Система образования давала школьникам достаточно знаний, чтобы число окончивших среднюю школу достигло почти 100%. Успеваемость по таким сложным предметам, как математика, физика, химия, была весьма высокой. Но после распада СССР система образования стала испытывать серьезные проблемы. И уже в 2014 г. только 35 процентов детей в четвертом классе читали на соответствующем уровне. Поэтому как нельзя кстати пришелся проект USAID "Время читать".

- Не секрет, что современные дети перестали читать книги. И с каждым годом их все тяжелее заинтересовать этим, - говорит завуч по воспитательной работе школы–лицея №3 Замира Бекташова. - Проект "Время читать" очень помог педагогам. Учителя, посещавшие в течение года тренинги по этой программе, нашли новые приемы привлечения школьников к чтению. Теперь наши дети показывают высокие баллы по тестам и контрольным работам. И то, что они стали чаще посещать библиотеку, - большой прорыв.

Поэтому правительство США по линии USAID с 2013 г. инвестировало в образовательный сектор Кыргызстана более 20 миллионов долларов. И основная доля средств была направлена именно на улучшение навыков чтения у учащихся младших классов. До 2020 г. USAID планирует напечатать и распространить в 900 средних школах Кыргызстана 1 миллион 200 тысяч различных книг.

- Раньше у учеников младших классов возникали сложности с восприятием прочитанного материала, - делится своими наблюдениями директор бишкекской школы им. Германа Гмайнера Светлана Тенизбаева. - Новые книги направлены на то, чтобы дети понимали, что они читают. Издания написаны простым языком и хорошо иллюстрированы. Для ребенка важно соотношение текста и картинок, чтобы сохранялось желание читать. Буквы и шрифт тоже имеют значение для восприятия. Это все было учтено. Важно и то, что проект предполагает вовлечение родителей в продвижение культуры чтения.

Все книги издаются в Кыргызстане. А над их созданием работали более 60 местных писателей и иллюстраторов, в том числе и учителя младших классов.

В рамках поддержки образования USAID также уделял внимание переходу Кыргызстана к системе общереспубликанского тестирования (ОРТ) для поступления в вузы. Этот подход позволяет всем выпускникам средней школы получить равный и справедливый доступ к высшему образованию на основе своих знаний и умений. Также агентство в течение почти 20 лет вносило свой вклад в создание и развитие Американского университета в Центральной Азии. Что дает возможность этому вузу оставаться интеллектуальным центром республики и региона.

Здоровая нация

Кыргызстан занимает одно из первых мест в регионе по числу случаев заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Это серьезная угроза для здоровья, безопасности и экономического развития страны. В рамках нескольких проектов по борьбе с эпидемией туберкулеза USAID помогает медицинским учреждениям республики развивать диагностику, улучшать инфекционный контроль за этим опасным заболеванием, повышать эффективность лечения туберкулеза. Только за последние пять лет проекты USAID смогли помочь снизить смертность от туберкулеза на 36% и сократить количество новых инфекций на 18%.

Кроме того, USAID оказывает существенную поддержку стране в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Сейчас вирусом иммунодефицита заражено менее одного процента жителей республики. Однако заболеваемость вирусом продолжает расти. Для решения этой проблемы USAID помогает расширять доступ к комплексным услугам по профилактике, лечению ВИЧ/СПИДа и уходу за пациентами из групп наибольшего риска.

Улучшение жизни в регионах

К сожалению, Кыргызстан - одна из беднейших республик бывшего СССР. Более одного миллиона наших сограждан работает за рубежом. Денежные переводы на родину поддерживают их семьи и составляют одну треть национального ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире.

Поэтому правительство США через программы USAID оказывает содействие созданию рабочих мест и экономическому росту в Кыргызстане. При этом уделяет особое внимание бедным и отдаленным регионам страны. С 2014 г. USAID оказал поддержку кыргызским предпринимателям на сумму 6,6 млн долларов США. Средства были вложены в строительство или модернизацию 45 заводов и предприятий по всей стране, что привело к созданию 15 000 рабочих мест.

Деятельность агентства направлена на улучшение общей деловой среды. Совместная работа с правительством Кыргызстана способствует продвижению торговли и инвестиций, особенно европейских и американских компаний. Программы USAID нацелены и на расширение возможностей работников в наиболее перспективных отраслях экономики. Например, в швейной отрасли - на повышение продаж и развитие экспорта. В сфере туризма агентство повышает статус страны как развивающегося туристического направления. Результат этих усилий способствовал тому, что известное международное издание Lonely Planet включило Кыргызстан в десятку стран, рекомендованных к посещению в 2019 г.

Одним из удачных можно назвать проект USAID "Успешный аймак" по развитию регионов, который работает с

50 муниципалитетами, способствуя улучшению предоставления 25 услуг местного значения. Так, в городе Ноокате Ошской области были внедрены технологии, которых нет в Кыргызстане. Там при помощи ноокатских же программистов–инженеров создана система слежения за мусороуборочными машинами.

- Мы создали программу контроля за нашими мусороуборочными машинами, - говорит директор предприятия ОАО "Ноокат–Коммунальщик" Дильмурат Абдырахманов. - Мы установили на каждый трактор камеры с функцией обратной связи и GPS–навигацией, что позволяет нам в любое время быть на связи и видеть, что происходит по ту сторону камеры. Такая технология позволяет обеспечить контроль за сотрудниками, за расходом топлива и графиком движения.

В сфере повышения эффективности вывоза бытовых отходов проект охватил пять муниципалитетов. Работа предприятий стала прозрачной и подотчетной местному населению и мэрии города, а процесс вывоза бытовых отходов - более оперативным. Если раньше местные жители ждали по нескольку дней, чтобы их мусор вывезли, то сейчас заявки выполняются в режиме реального времени за считанные часы.