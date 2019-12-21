Кыргызстан поучаствует в новых проектах Евразийского альянса омбудсменов

Усиление защиты прав человека на территории Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО), необходимые для этого задачи рассмотрены в ходе состоявшегося в Москве третьего заседания данной международной организации. В нем приняли участие главы национальных правозащитных институтов – членов ЕАО Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, Защитник прав человека Армения Арман Татоян, Председатель Комиссии по правам человека Монголии Бямбадорж Джамсран, Генеральный инспектор провинции Фарс Ирана Казем Акрами, Акыйкатчи (Омбудсмен) Кыргызстана Токон Мамытов.

На заседании также присутствовали представители национальных правозащитных институтов Сербии, Черногории, Индонезии, Казахстана, Таджикистана, Болгарии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Камбоджи, Европейского института Омбудсменов и Евразийской экономической комиссии.

Участники обменялись мнениями по широкому кругу гуманитарных вопросов, рассмотрели формы взаимодействия в целях повышения правовой защищенности граждан своих стран, а также наметили план работы на 2020 год. Среди них - проведение различных мероприятий по теме защиты прав человека, соблюдения прав студентов, которые проходят обучение в государствах ЕАО. Также предусмотрены совместные приемы граждан, в том числе в режиме видео-конференц-связи.

"К нам приходит много обращений, касающихся молодежи, обучающейся в наших странах. Права студентов - граждан Евразийского альянса, которые проходят обучение на территории другого государства, - это важная тема", - подчеркнула Татьяна Москалькова. И предложила посвятить ей одно из заседаний в режиме видео-конференц-связи. По словам омбудсмена РФ, зачастую студенты обращаются по вопросам, связанным с выдворением и прекращением учебы, а также обеспечением их учебной литературой.

Участники встречи также договорились о создании электронного банка данных лучших практик членов Альянса на платформе интернет-портала ЕАО. "Сайт станет площадкой для обмена информацией и прямых контактов членов Альянса. И в случае чрезвычайной ситуации, желания открыть дискуссию это тоже можно будет сделать на данной площадке ", - отметила Москалькова.

Евразийский альянс омбудсменов был учрежден 5 декабря 2017 года. И стал первым в истории правозащитным союзом, который объединяет усилия государственных правозащитников Европы и Азии. В числе государств, инициировавших создание ЕАО, стал Кыргызстан. На нынешнем заседании к Альянсу присоединились Защитник граждан Сербии и Уполномоченный по правам человека в Таджикистане.