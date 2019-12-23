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Кыргызстан примет участие в новых учениях ОДКБ, СНГ и ШОС

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- Евгений Денисенко
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Боевая учеба продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности Вооруженных Сил России. И на 2020 год планируется целый ряд учений, которые пройдут во взаимодействии с союзниками и ближайшими партнерами РФ. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов на встрече с представителями военно-¬дипломатического корпуса, аккредитованными в России.

Ее участниками стали около 150 иностранных военных атташе, представителей военно¬-дипломатического корпуса из более 70 стран, включая Кыргызстан. Встреча прошла в Национальном центре управления обороной России, сообщили в МО РФ.

По словам Герасимова, основным мероприятием подготовки в 2019 году стало стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019". В нём приняли участие воинские контингенты семи государств из состава ОДКБ и ШОС, войска действовали на территории четырех стран - России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Были отработаны вопросы совместного планирования и управления войсками при ведении военных действий. "Все органы управления и воинские контингенты успешно справились с поставленными на учении задачами, значительно повысился уровень их оперативной и тактической совместимости", - отметил российский военачальник.

На учении "Боевое содружество-2019" (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) на российском полигоне "Ашулук" решались задачи коллективной противовоздушной обороны стран СНГ с боевым применением зенитно-ракетных и радиотехнических войск государств Содружества. В следующем году запланировано более 50 совместных мероприятий подготовки по планам международного военного сотрудничества. Приоритетными будут мероприятия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, подчеркнул Валерий Герасимов.

Такое сотрудничество будет укрепляться и рамках международных форумов. В текущем году крупнейшим из них стала VIII Московская конференция по международной безопасности с участием более 1000 делегатов из 111 стран и 7 международных организаций. Очередная конференция будет проводиться в апреле следующего года, приглашения направлены по военно-дипломатическим каналам.

Ключевым и наиболее масштабным конгрессно-выставочным мероприятием уходящего года стал Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2019". На очередной такой форум планируется пригласить глав оборонных ведомств из 133 государств. Вместе с ним в августе следующего года пройдут очередные международные "Армейские игры" ("АрМИ"). Участниками этих форумов и игр регулярно становятся и представители Кыргызстана. А на некоторых конкурсах "АрМИ-2019" военные КР вошли в число призеров.


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URL: https://www.vb.kg/384253
Теги:
ОДКБ, ШОС, СНГ, учения, армия, Кыргызстан
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