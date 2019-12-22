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Кыргызстанцы стали участниками Евразийского научного форума

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге, в научном центре Российской академии наук прошел XI Евразийский научный форум "25-летие евразийской интеграции: истоки, реалии, потенциал". Участие в нем приняли ведущие эксперты в данной области, ученые, представители органов власти, международных организаций, в их числе - заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев.

Евразийский научный форум был учрежден в 2008 году Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук и Университетом при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭс. И стал ежегодной международной платформой для диалога представителей науки, образования, власти, гражданского общества, предпринимательства, культуры по вопросам развития научно-образовательного, социокультурного и социально-экономического взаимодействия представителей государств Большой Евразии.

На пленарном заседании с докладом по центральной теме форума - 25-летней истории евразийской интеграции - выступил академик РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. О важной роли Суда Евразийского экономического союза в интеграционных процессах рассказал председатель Суда ЕАЭС Жолымбет Баишев.

Участники отметили необходимость дальнейшего участия парламентариев стран Содружества и МПА в содействии интеграционным процессам в СНГ на основе совместной парламентской работы над модельным законодательством, которое позволяет сближать, а в ряде случаев и гармонизировать национальные правовые системы.


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URL: https://www.vb.kg/384260
Теги:
наука, Россия, форум, сотрудничество, Кыргызстан, Академия наук
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