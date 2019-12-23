Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Усуповы - значит победители

153  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичное управление физической культуры и спорта назвало лучших спортсменов, тренеров и ветеранов нашей индустрии рекордов уходящего года. "Вечерний Бишкек" рад сообщить, что в числе лауреатов сезона отец и сын нашего начальника службы безопасности Тилека Усупова - Сабыр и Ахмед Усуповы. Старший представитель этой династии в свое время был одним из лучших борцов вольного стиля Кыргызстана, имел успехи в турнирах по вольной борьбе, а затем долгое время занимался преподавательской деятельностью. Внук Сабыра - Ахмед на недавнем чемпионате Азии по боксу среди молодежи завоевал бронзовую медаль и также вошел в число лучших спортсменнов Бишкека. Наш Тилек также в свое время успешно занимался вольной борьбой, а сейчас он преуспевает в сумо и надеятся, что его сын станет одним из самых успешных мастеров ринга Кыргызстана.

Кроме того, столичное управление физической культуры и спорта назвало других лучших спортсменов Бишкека. В числе награжденных легкоатлетки Дарья Маслова и Ева Кадыровыа, борцы Атабек Азизбеков Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков, тяжелоатлет Бегджолоолот Расулбеков и другие атлеты.

Лучшими тренерами страны названы Андрей Тупик (самбо). Омуржан Молдодосов (тяжелая атлетика) и друкие специалисты. На вечере, посвященном чествованию лауреатов, были названы лучшие школы, в которых вопросам физического воспитания уделяется большое внимание, а также административные работники. Самым спортивным районом Бишкека был признан Октябрьский район.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384264
Теги:
награда, спорт, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  