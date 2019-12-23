Усуповы - значит победители

Столичное управление физической культуры и спорта назвало лучших спортсменов, тренеров и ветеранов нашей индустрии рекордов уходящего года. "Вечерний Бишкек" рад сообщить, что в числе лауреатов сезона отец и сын нашего начальника службы безопасности Тилека Усупова - Сабыр и Ахмед Усуповы. Старший представитель этой династии в свое время был одним из лучших борцов вольного стиля Кыргызстана, имел успехи в турнирах по вольной борьбе, а затем долгое время занимался преподавательской деятельностью. Внук Сабыра - Ахмед на недавнем чемпионате Азии по боксу среди молодежи завоевал бронзовую медаль и также вошел в число лучших спортсменнов Бишкека. Наш Тилек также в свое время успешно занимался вольной борьбой, а сейчас он преуспевает в сумо и надеятся, что его сын станет одним из самых успешных мастеров ринга Кыргызстана.

Кроме того, столичное управление физической культуры и спорта назвало других лучших спортсменов Бишкека. В числе награжденных легкоатлетки Дарья Маслова и Ева Кадыровыа, борцы Атабек Азизбеков Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков, тяжелоатлет Бегджолоолот Расулбеков и другие атлеты.

Лучшими тренерами страны названы Андрей Тупик (самбо). Омуржан Молдодосов (тяжелая атлетика) и друкие специалисты. На вечере, посвященном чествованию лауреатов, были названы лучшие школы, в которых вопросам физического воспитания уделяется большое внимание, а также административные работники. Самым спортивным районом Бишкека был признан Октябрьский район.