"АвтоВАЗ" официально выходит на рынок Кыргызстана

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" официально выходит со своими изделиями "Лада" на рынок Кыргызской Республики. Об этом заявил управляющий директор LADA Export Макс Миссана, комментируя недавнее открытие в Бишкеке дилерского центра LADA.

''Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA. Мы рады открыть первый в Центральной Азии двухбрендовый дилерский центр LADA и Renault, который построен с учетом современных стандартов качества обслуживания. Мы видим перспективы для LADA на рынке Кыргызстана, и планируем добиться здесь лидерских позиций'', - отметил Макс Миссана.

Как сообщается, в 2019 году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане и Боливии (по два центра), Узбекистане (восемь), Беларуси и Монголии (по одному) и вот теперь в Кыргызстане. Еще два автосалона сейчас проходят ребрендинг в Казахстане. В автосалоне в Бишкеке представлен весь модельный ряд LADA.

АО "АвтоВАЗ" российская автомобилестроительная компания, консолидированная дочерняя компания французской Renault Group с 2016 года. АвтоВАЗ на протяжении многих лет крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.

По состоянию на начало 2016 года производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями "Жигули", "Нива", "Спутник", "Samara", "Ока".