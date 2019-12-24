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"АвтоВАЗ" официально выходит на рынок Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" официально выходит со своими изделиями "Лада" на рынок Кыргызской Республики. Об этом заявил управляющий директор LADA Export Макс Миссана, комментируя недавнее открытие в Бишкеке дилерского центра LADA.

''Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA. Мы рады открыть первый в Центральной Азии двухбрендовый дилерский центр LADA и Renault, который построен с учетом современных стандартов качества обслуживания. Мы видим перспективы для LADA на рынке Кыргызстана, и планируем добиться здесь лидерских позиций'', - отметил Макс Миссана.

Как сообщается, в 2019 году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане и Боливии (по два центра), Узбекистане (восемь), Беларуси и Монголии (по одному) и вот теперь в Кыргызстане. Еще два автосалона сейчас проходят ребрендинг в Казахстане. В автосалоне в Бишкеке представлен весь модельный ряд LADA.

АО "АвтоВАЗ" российская автомобилестроительная компания, консолидированная дочерняя компания французской Renault Group с 2016 года. АвтоВАЗ на протяжении многих лет крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.

По состоянию на начало 2016 года производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями "Жигули", "Нива", "Спутник", "Samara", "Ока".


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URL: https://www.vb.kg/384302
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Комментарии
Frunze Citizen
24.12.2019, 15:03
Карма: +70
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 15
Комментариев: 70

Что за глупость !?? А что они раньше не официально здесь работали ,что-ли ???

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