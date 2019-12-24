Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Студенты из КР смогут совмещать в РФ учебу с работой

6  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная Дума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволит иностранным студентам, обучающимся в России, найти работу без специальных разрешений. Об этом сообщили в ГД РФ.

"Такой закон упростит трудоустройство для зарубежных студентов. Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Именно им и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко был внесен данный законопроект.

"Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом страны, – увеличить не менее, чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время, - отметил Володин. По его словам, "это повысит возможности получения образования в России".

Как сообщается, положения законопроекта прямо соотносятся с государственной миграционной политикой РФ до 2025 года и с реализацией приоритетного проекта по экспорту российской системы образования.

Сегодня в России, согласно официальным данным, обучается около 16 тысяч студентов из Кыргызстана, в том числе и за счет федерального бюджета РФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384303
Теги:
вуз, Россия, студенты, трудоустройство, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  