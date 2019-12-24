Студенты из КР смогут совмещать в РФ учебу с работой

Государственная Дума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволит иностранным студентам, обучающимся в России, найти работу без специальных разрешений. Об этом сообщили в ГД РФ.

"Такой закон упростит трудоустройство для зарубежных студентов. Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Именно им и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко был внесен данный законопроект.

"Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом страны, – увеличить не менее, чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время, - отметил Володин. По его словам, "это повысит возможности получения образования в России".

Как сообщается, положения законопроекта прямо соотносятся с государственной миграционной политикой РФ до 2025 года и с реализацией приоритетного проекта по экспорту российской системы образования.

Сегодня в России, согласно официальным данным, обучается около 16 тысяч студентов из Кыргызстана, в том числе и за счет федерального бюджета РФ.