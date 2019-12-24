В Петербурге кыргызстанец попал в колонию за нападение на прохожего

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении 37-летнего уроженца Кыргызстана Даврона Мухамедова. Его признали виновным по статье "Грабеж УК РФ", сообщили в Объединенной пресс-службе судов северной столицы РФ.

- Суд установил,что 20 июля 2019 года обвиняемый Мухамедов, находясь у дома 5 по Московскому шоссе, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, применив насилие, умышленно нанес кулаком правой руки не менее одного удара в плечо и одного удара в живот пострадавшего. А затем похитил его имущество", – отметили в пресс-службе.

Украденное имущество оценили в 160 рублей и пачку сигарет.

Примечательно то, что первоначально обвиняемый подозревался в убийстве 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, погибшей от рук неизвестного 21 июля текущего года. Однако в ходе расследования выяснилась его невиновность. Обвинения тогда предъявили местному жителю Алексею Волнянко, который сейчас находится под стражей суда.