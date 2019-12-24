Ошибочка вышла! Водитель автобуса ребенка не обижал

В мэрии Бишкека выяснили, что водитель автобуса № 7, который, якобы, не выпустил мальчика, не совершал противправных действий. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, при детальном просмотре видеозаписи с камер салона автобуса зафиксировано, что в отношении ребенка водитель не допустил никаких противоправных действий, даже не проронил ни одного грубого слова.

"Школьник сам не вышел на своей остановке (конечная автобуса), поехал в обратную сторону и только через некоторое время признался водителю, что потерял деньги. Водитель не требовал от него оплату за проезд, мальчик самостоятельно вышел на ближайшей остановке.

Мама ребенка Я.Т извинилась перед нашим водителем, сославшись, что сын сказал неправду, а также попросила не выкладывать видео и фотофакты, дабы не травмировать ее ребенка. К Т. Сатыбалдиеву претензий нет, он продолжит работу в команде бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. Дорогие родители! Убедительно просим сначала все-таки разобраться в любой ситуации", - пояснили в мэрии Бишкека.

Отметим, на прошлой неделе к мэрию Бишкка поступила жалоба от горожанки, что ее сына водитель автобуса №7 якобы не выпустил на нужной остановке, так как школьник потерял деньги и не смог оплатить за проезд. Ребенка якобы высадили в селе Пригородное и ему пришлось возвращаться домой вечером в холод.

В тот же вечер были выяснены маршрут и личность водителя, им оказался Сатыбалдиев. Вместе с сотрудниками милиции были приглашены мальчик с матерью, чтобы разобраться в ситуации.

Позже было сообщено СМИ, что этого водителя уволили.