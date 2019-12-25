Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Что происходит (фото)

544  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В госрезиденции Ала-Арча сегодня, 25 декабря, пройдёт традиционная пресс-конференция президента Сооронбая Жээнбекова, на которой Глава государства подведёт итоги уходящего года и расскажет о планах на 2020 год.

Для участия в пресс-конференции аккредитованы 188 журналистов. Из них 160 журналистов - из 77 республиканских СМИ и 28 журналистов - из 15 иностранных СМИ, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики.

Планируется, что пресс-конференция начнётся в 11.00

Госрезиденция Ала-Арча зимой

Журналисты ждут начала пресс-конференции

В госрезиденции украсили елку


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384323
Теги:
президент, Кыргызстан, пресс-конференция, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Амир
25.12.2019, 11:00

Народ с вами господин президент, вы самый достойный из всех президентов! Удачи вам

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  