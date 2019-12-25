Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Что происходит (фото)

В госрезиденции Ала-Арча сегодня, 25 декабря, пройдёт традиционная пресс-конференция президента Сооронбая Жээнбекова, на которой Глава государства подведёт итоги уходящего года и расскажет о планах на 2020 год.

Для участия в пресс-конференции аккредитованы 188 журналистов. Из них 160 журналистов - из 77 республиканских СМИ и 28 журналистов - из 15 иностранных СМИ, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики.

Планируется, что пресс-конференция начнётся в 11.00

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