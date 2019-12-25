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Жээнбеков про Бабанова: Время покажет, чем закончатся эти уголовные дела

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков прокомментировал уголовные дела в отношении политика, экс-кандидата в президенты Омурбеку Бабанова.

По словам главы государства, ситуацию с Омурбеком Бабановым можно назвать примером того, когда большая политика смешивается с бизнесом.

- У Омурбека Бабанова сейчас есть все возможности, чтобы доказать свою невиновность. Ведётся следствие. Время покажет, чем закончатся эти уголовные дела, - сказал он.

Отметим, Омурбек Бабанов заявил, что уходит из политики и снял с себя полномочия лидера партии "Республика". В отношении политика ГСБЭП ведется несколько уголовных дел.


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URL: https://www.vb.kg/384334
Теги:
президент, Кыргызстан, пресс-конференция, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
СапарБ.
25.12.2019, 12:11

Интересно, презумпция невиновности на Бабанова не распространяется? Кто должен и что доказывать?

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Ули
25.12.2019, 12:26

Бабанов шарик уверен он вернется опять через несколько лет. Народ у нас странный все равно продалжает его поддерживать хотя все видят что ему нужны только деньги

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Урмат
25.12.2019, 14:40

Бабанова должны показательно судить за воровство и рейдерства. Сапар может и коррупционер, но Балапан рейдер и вор. Во с кого надо начинать.

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