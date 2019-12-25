Жээнбеков про Бабанова: Время покажет, чем закончатся эти уголовные дела

Президент Сооронбай Жээнбеков прокомментировал уголовные дела в отношении политика, экс-кандидата в президенты Омурбеку Бабанова.

По словам главы государства, ситуацию с Омурбеком Бабановым можно назвать примером того, когда большая политика смешивается с бизнесом.

- У Омурбека Бабанова сейчас есть все возможности, чтобы доказать свою невиновность. Ведётся следствие. Время покажет, чем закончатся эти уголовные дела, - сказал он.

Отметим, Омурбек Бабанов заявил, что уходит из политики и снял с себя полномочия лидера партии "Республика". В отношении политика ГСБЭП ведется несколько уголовных дел.