Президент считает, что образ Матраимова создали политтехнологи

Президент Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции поделился мнением, что образ Райымбека Матраимоав создали политтехнологи и искусственно пытаются привязать этот образ к Жээнбекову.

Президент напомнил, что Райымбек Матраимов был уволен 23 ноября 2017 года, а Сооронбай Жээнбеков вступил в должность на следующий день.

- Матраимов не единственный богатый человек на таможне. Богатых людей в этой сфере сотни. Наши люди ненавидят коррупцию. Тогда, давайте не позволим коррупции процветать, - сказал президент.

Он отметил, что сегодня межведомственная комиссия расследует это дело, но потребуется время, чтобы были результаты.

- Я сам заинтересован в том, чтобы в этом вопросе поставили точку, - сказал Жээнбеков.

Глава государства рассказал, что снижение коррупции на таможне - одна из главных задач государства.

- В таких сферах как таможня коррупционные риски всегда есть, но раньше никто не был заинтересован, чтобы с этими рисками бороться. Многим выгодно, чтобы система таможни была закрытой, - рассказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня ведётся комплексная работа: часть пунктов пропуска оснащены камерами наблюдения, за работой этих пунктов можно наблюдать в режиме реального времени. Несколько пунктов подключены к системе "Турдук". И мероприятия для снижения коррупции на Таможне продолжаются.