В России инициируют упрощение получения гражданства детьми

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, упрощающий порядок получения российского гражданства для детей, у которых один из родителей является гражданином России.

Документом, сообщили в ГД, предлагается, чтобы такой ребенок мог получить гражданство РФ

без выполнения общих условий, без наличия вида на жительство. И - только на основании заявления одного родителя - российского гражданина, без согласия второго родителя-иностранца.

По мнению разработчиков документа, данная законодательная инициатива способствует созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также укреплению связей органов государственной власти РФ с российскими соотечественниками зарубежья.

В Госдуме также ожидают внесения правительственного законопроекта который позволит соотечественникам из любой стран сохранять свое гражданство при получении российского.

"Решение вопроса предоставления российского гражданства детям актуально для многих семей, созданных уроженцами нашей республики. Ведь сегодня члены одной семьи, где один из супругов гражданин России, а другой Кыргызстана, часто оказываются вынуждено разлученными. У вторых возникают сложности с пребыванием в РФ, их могут не пустить в нее, приходится документально подтверждать свое родство. Стоит ли говорить о проблемах, возникающих в подобных ситуациях у детей в таких семьях", - комментирует эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев (Москва).