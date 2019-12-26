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Бишкекский горсуд рассмотрел меру пресечения Равшану Жээнбекову

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- Бакыт Стамов
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Бишкекский городской суд сегодня рассмотрел меру пресечения экс-депутата Равшана Жээнбекова. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По их данным, столичный горсуд оставил в силе решение первой инстанции о содержании Жээнбекова под стражей в СИЗО-1.

В то же время его адвокат Замир Жоошев заявил СМИ, что постановление суда незаконно и необоснованно. Так как, по словам, самого Равшана Жээнбекова, госкомиссия по расследованию событий в Кой-Таше выполняла политический заказ.

Напомним, Рашан Жээнбеков был задержан 12 декабря этого в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше.


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URL: https://www.vb.kg/384371
Теги:
Равшан Жээнбеков, суд, Бишкек, Арест
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