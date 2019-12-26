Военные Кыргызстана примут участие в учениях ШОС

В Новосибирске состоялись штабные переговоры военных представителей стран Шанхайской организации сотрудничества. Речь шла о подготовке к проведению совместного антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия – 2020", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Переговоры прошли под руководством заместителя начальника штаба ЦВО генерал-майора Рустама Миннекаева. Участие в них приняли представители восьми государств - Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Планируемые маневры развернутся, как отмечалось, в августе на территории Центрального военного округа – на полигоне Юргинский в Кемеровской области будут носить масштабный характер. На переговорах отрабатывались задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск (сил) государств ШОС.

Как подчеркнул Рустам Миннекаев, организация таких учений – неотъемлемая часть военного сотрудничества в рамках ШОС. "Они являются очень значимыми ввиду нарастания террористических угроз в Центральноазиатском регионе", - подчеркнул российский военачальник.

Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года. В 2016 году они проходил на территории Кыргызстана, с участием воинских контингентов Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. По легенде этих учений, отряды незаконных вооруженных формирований напали на населенный пункт в КР. Пограничный наряд пограничной заставы принял бой с превосходящими по численности отрядами боевиков. После разведки и эвакуации местного населения по условным террористам был нанесен массированный авиаудар и открыт огонь артиллерии.

Вертолеты армейской авиации Ми-17 ВВС ВС РК двумя парами осуществляют огневую поддержку выдвигающихся подразделений. После проведения разведки и окончательной зачистки отрядов противника подразделения союзников вернулись на базу. Участие в маневрах принимали летчики российской авиабазы "Кант", которая входит в структуру Центрального военного округа РФ.